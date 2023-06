Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les bourses européennes dans le vert après plusieurs bonnes nouvelles

(AOF) - Les marchés actions européens sont orientés en hausse à la mi-séance. Parmi les signaux positifs qui soutiennent les cours, l’accord conclu Outre-Atlantique sur le plafond de la dette américaine, mais aussi les indices PMI de la zone euro et de l’Allemagne, plus élevés que prévu à la différence de leur homologue français. Côté valeurs, Renault et Stellantis dominent le CAC 40 après les bons chiffres des immatriculations au mois de mai. Vers midi, le CAC 40 gagne 0,74% à 7 150,92 points tandis que l'EuroStoxx50 progresse de 1% à 4 260,36 points.

Rémy Cointreau gagne 0,21%% à 144,05 euros en dépit de solides résultats annuels meilleurs que prévu sur l'exercice 2022-2023. Sur cette période, le groupe de vins et spiritueux a réalisé un résultat net part du groupe en progression de 38,3% à 293,8 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant s'est établi à 429,6 millions d'euros, en hausse de 16,2% en organique et de 28,5% en publié. La marge opérationnelle courante s'est améliorée de 1,4 point en organique à 27,7% alors qu'elle était anticipée par le marché en hausse de 1 point.

Plus forte baisse du marché SRD, Mauna Kea Technologies chute de 6,35% à 0,63 euro après l'annonce de la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec Vester Finance. Ce type de financement dilutif prend sous la forme d'un PACEO représentant un maximum de 11,4% du capital. En outre, la spécialiste des instruments de biopsie optique a encaissé ce jour 2,5 millions de dollars (2,3 millions d'euros) de la part de la Joint-Venture avec Tasly Pharmaceutical à la suite de la réalisation d'étapes contractuelles.

À l'issue de l'exercice 2022/23, clos fin mars, Wavestone (+0,45% à 44,85 euros) a enregistré un résultat net part du groupe en repli de 2% à 50,1 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a augmenté de 3 à 77 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 14,5%. Elle est en ligne avec son avertissement de mars. La marge était de 15,9% sur l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 532,3 millions d'euros, en progression de 13% sur un an, dont 7% de croissance interne.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur manufacturier français s’est plus contracté qu’annoncé initialement en mai, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achats (PMI) pour ce secteur est ressorti à 45,7 en version définitive, contre une première estimation et un consensus de 46,1. Il était de 45,6 en avril.

Le secteur manufacturier allemand s'est par contre moins contracté qu'annoncé initialement en mai, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achats (PMI) du secteur est ressorti à 43,2 en version définitive, contre une première estimation et un consensus de 42,9. Il était de 44,5 en avril.

Le secteur manufacturier européen s'est un peu moins contracté qu'annoncé initialement en mai, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achats (PMI) pour ce secteur est ressorti à 44,8 en version définitive, contre une première estimation et un consensus de 44,6. Il était de 45,8 en mars.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 6,1% en mai 2023, contre 7,0% attendus et 7,0% en avril selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. L'IPC (indice des prix à la consommation) est resté stationnaire le mois dernier alors qu'il était attendu en hausse de 0,6% après une progression de 0,6% en avril.

En avril 2023, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,5%, en ligne avec les attentes, et en baisse par rapport au taux de 6,6% enregistré en mars 2023 et par rapport au taux de 6,7% enregistré en avril 2022.

Le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la BCE sera publié à 13h30.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé en mai sera publié à 14h15 tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage et les nouvelles estimations de la productivité et du coût unitaire du travail au premier trimestre seront dévoilées à 14h30.

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en mai sera publié à 15h45 tandis que l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en mai et les dépenses de construction en avril seront dévoilés à 16 heures.