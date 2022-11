Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les bourses européennes dans le rouge sur fond de tensions géopolitiques

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent en ordre dispersé à mi-séance après de nouvelles tensions géopolitiques. La chute en Pologne d'un missile a fait deux morts, ranimant les craintes d'extension du conflit entre russes et ukrainiens. Par conséquent, une réunion d'urgence des ambassadeurs de l'OTAN a été décidée pour faire le point sur la situation. Coté valeurs, Alstom gagne près de 6% après ses solides résultats trimestriels alors qu'Air France-KLM dégringole de 11%. Vers midi, le CAC 40 perd 0,30% à 6 621 points et l'EuroStoxx50 baisse à 0,35% à 3 901 points.

A Paris, Alstom (+5,78% à 25,26 euros) s'octroie la première place de l'indice CAC 40, le constructeur ferroviaire ayant présenté des résultats semestriels solides et précisé ses objectifs annuels. Au cours du premier semestre 2022/23, clos fin 30 septembre 2022, l'industriel français a pourtant enregistré une perte nette part du groupe de 21 millions d'euros au premier semestre contre 26 millions un an plus tôt. Pour autant, son résultat d'exploitation ajusté a augmenté de 18% 397 millions d'euros, dépassant le consensus s'élevant à 387 millions d'euros.

Plus fort repli de l'indice SBF 120, Air France-KLM (-11,51% à 1,24 euros) fléchit sous la pression d'une émission d'obligations convertibles dilutive et de la menace de grève du personnel naviguant pendant la période des fêtes. La compagnie aérienne a lancé une offre d'obligations subordonnées de dernier rang à durée indéterminée, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes.

Pour sa reprise de cotation, l'action Somfy bondit de 21,75% à 144,40 euros, prenant la tête de l'indice SBF 120. Elle dépasse le prix de 143 euros offert par la famille Despature, qui détient une participation majoritaire dans la société, pour racheter les actionnaires minoritaires. Les investisseurs signalent ainsi qu'ils anticipent une amélioration de l'offre. Le prix représente une prime de 20,6% par rapport au dernier cours du spécialiste des solutions domotiques pour une maison connectée de 118,60 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'inflation a accéléré plus que prévu en octobre au Royaume-Uni , selon les données de l'Office national de la statistique. Les prix ont bondi de 11,1% en rythme annuel alors qu'ils avaient progressé de 10,1% en septembre. Ils étaient attendus en hausse de 10,7%, selon le consensus Reuters. L'énergie et l'alimentation ont en particulier contribué à l'accélération de la croissance.

Aux Etats-Unis , les ventes au détail en octobre sont attendues à 14h30, la production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en octobre à 15h15 et l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en novembre à 16h00.

Vers midi, l' euro gagne 0,78% à 1,0429 dollar.