Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les Bourses européennes dans le rouge, Sanofi se distingue à Paris

(AOF) - Les marchés européens continuent de se replier. Les investisseurs restent troublés par les récentes statistiques américaines meilleures que prévu qui laissent augurer d’une Fed laissant ses taux d’intérêt à un niveau élevé pendant plus longtemps. L’annonce par la Chine d’un allègement général de sa politique "zéro Covid" est reléguée au second plan. A Paris, Airbus est sanctionné après avoir abandonné son objectif de livraisons et Sanofi bénéficie d’un jugement favorable. Vers 12h10, le CAC 40 perd 0,31% à 6 668 points et l'EuroStoxx50, 0,29% à 3 927 points.

A la Bourse de Paris, le titre Airbus recule de 2,33% à 108,26 euros après avoir renoncé à son objectif de livrer 700 avions commerciaux pour l'année 2022. Compte tenu de ses livraisons de 68 avions commerciaux en novembre et de l'environnement opérationnel complexe, Airbus a considéré qu'atteindre cet objectif était désormais hors de portée. Toutefois, le chiffre final ne devrait cependant pas être sensiblement inférieur à cet objectif. En outre, le groupe aéronautique s'engage à respecter ses prévisions financières 2022 fournies lors de la publication de ses résultats sur 9 mois.

Le titre Sanofi est en tête du CAC 40, gagnant plus de 6% à 90,99 euros, après qu’un tribunal en Floride a classé sans suite des milliers de plaintes déposées contre le Zantac, médicament contre l’acidité gastrique, accusé d’être cancérigène. Dans une analyse datée de septembre 2022, Jefferies affirmait que cette affaire pourrait couter entre 500 millions et 8 milliards de dollars à Sanofi, soit entre 0,50 euro et 6,5 euros par action. Credit Suisse estime pour sa part à 4,5% de la capitalisation de Sanofi, soit 5 milliards de dollars, le passif potentiel lié à cette affaire.

Dans le contexte d'une suspension temporaire de certaines activités de production sur son site de Budapest, Euroapi a réduit ses objectifs annuels. En Bourse, l'action du spécialiste des principes actifs pharmaceutiques dévisse de près de 14% à 14,69 euros, affichant la plus forte baisse du SBF 120. Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires consolidé d'environ 980 millions d'euros et une marge de Core Ebitda comprise entre 12% et 13%, en raison de la perte de ventes, des provisions afférentes et des coûts de remédiation.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La France a enregistré un déficit commercial de 12,2 milliards d’euros en octobre après un déficit de 17,2 milliards d’euros en septembre. En octobre 2022, les importations diminuent sensiblement, de 0,9 milliard (après - 0,2 milliard), pour atteindre 65,8 milliards, en lien avec la baisse des importations de produits énergétiques. Les exportations régressent également en octobre mais dans des proportions plus réduites (- 0,4 milliard après + 0,8 milliard), et s’établissent à 51,4 milliards.

Au cours du troisième trimestre 2022, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'Union européenne par rapport au trimestre précédent, selon une estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. La croissance avait été auparavant estimée à 0,2% pour la zone euro. Au cours du deuxième trimestre 2022, le PIB avait augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,7% dans l'Union européenne.

En Allemagne, la production industrielle en octobre est en recul de 0,1% alors que le consensus tablait sur une baisse de 0,6%. Elle était en hausse de 1,1% en septembre.

Les commandes à l’industrie ont enregistré une hausse de 0,8% en Allemagne en octobre a annoncé Destatis, l’office fédéral de la statistique. Elles étaient anticipées en hausse de 0,1% par les économistes interrogés par Reuters, après -4% en septembre (révisé à -2,9%).

Aux Etats-Unis, la productivité et le coût unitaire du travail au troisième trimestre seront connus à 14h30 . L'évolution hebdomadaire des stocks de produits pétroliers sera divulguée à 16h30.

Ce midi, l'euro gagne 0,31% à 1,0499 dollar.