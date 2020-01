Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les bourses européennes dans le rouge, le coronavirus se propage

(AOF) - Les Bourses européennes baissent fortement : aucune valeur du CAC 40 n'échappe à la baisse. Les investisseurs s'inquiètent des conséquences de l'épidémie de coronavirus sur l'économie mondiale. Le bilan sanitaire s'élève désormais à 81 morts et plus de 2700 personnes contaminées en Chine. Les autorités sanitaires de nombreux pays ont pris des mesures après l'apparition de plusieurs cas en dehors de la Chine. Les valeurs du Luxe et du Tourisme, comme Hermès, Kering et Accor, perdent environ 4%. Vers 12h15, le CAC 40 chute de 2,36% à 5882 points et l'EuroStoxx 50 tombe de 2% à 3703 points.

Nestlé cède 1,08% à 107,72 francs suisses, son statut de valeur défensive lui permettant de surperformer des marchés actions victimes de l'aversion pour le risque. Le géant agroalimentaire suisse a par ailleurs annoncé ce matin une opération de croissance externe dans la nutrition médicale, un secteur considéré porteur. La multinationale vaudoise a conclu un contrat d'achat d'actifs avec le laboratoire pharmaceutique américain Allergan, en train d'être racheté par son concurrent AbbVie, en vue d'acquérir Zenpep, un médicament dans le domaine des maladies gastro-intestinales.

Douche froide sur les marchés actions. Le CAC 40 chute de plus de 2%, tiré vers le bas par les valeurs les plus exposées au coronavirus. Hermès abandonne plus de 4%, Kering et LVMH, 3,7%. Le luxe n'est pas le seul secteur à être emporté par ce vent de défiance. Le tourisme, avec Accor (-3,8%) et le transport aérien (-5% pour Air France-KLM) sont également malmenés. Les investisseurs s'inquiètent de l'impact de l'épidémie sur l'activité de ces sociétés présentes en Chine et/ou dépendantes du marché mondial du tourisme en plein Nouvel An chinois, période propice aux voyages et aux dépenses.

Capgemini (-1,97% à 116,70 euos) détient 53,57% du capital et au moins 53,41% des droits de vote d'Altran Technologies (+1,55% à 14,73 euros), a annoncé l'AMF. Le groupe de services informatiques et de conseil avait conditionné son offre à l'obtention de 50% du capital du groupe de services d'ingénierie et de R&D. Le 14 janvier, Capgemini avait relevé le prix proposé de 3,6% à 14,5 euros par action Altran.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice IFO du Climat des affaires est en baisse à 95,9 contre 96,3 en décembre 2019. L'indice était attendu à 97.

Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs en décembre sont attendues à 16h.

Les marchés sont fermés en Chine en raison du nouvel an.

Vers 12h15, l'euro est stable à 1,1026 dollar.