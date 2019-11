Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les Bourses européennes bien orientées, nette amélioration du Zew en novembre

L'indice Zew de novembre sur le sentiment des investisseurs en Allemagne est ressorti à -2,1 contre un consensus de -13 et après -22,8 en octobre.

Iliad s'envole de 17,35% à 111,55 euros à la Bourse de Paris après avoir annoncé un projet d'offre publique de rachat de ses propres actions d'un montant de 1,4 milliard d'euros portant sur un maximum de 19,7% du capital au prix de 120 euros par action. L'offre est intégralement financée par une augmentation de capital, au même prix et de même montant que l'OPRA garantie par Xavier Niel, qui détient à ce jour 52,1%. "Le marché s'interrogeait de l'implication et la confiance de Niel en Iliad. Il a sa réponse ce matin, Xavier Niel proposant à ceux qui ne croiraient pas au potentiel d'Iliad une sortie honorable", a souligné Oddo BHF.

A Paris, Renault (-0,45% à 45,95 euros) figure parmi les plus fortes baisses du CAC 40 dans le sillage de l'avertissement lancé par Nissan sur ses perspectives financières annuelles. Pour son exercice en cours, qui s'achèvera en mars 2020, le constructeur automobile japonais, dont Renault détient 43,4 %, vise désormais un bénéfice opérationnel de 150 milliards de yens (contre 230 milliards auparavant), un bénéfice net de 110 milliards de yens (contre 170 milliards précédemment) et un chiffre d'affaires de 10 600 milliards de yens (contre 11 300 milliards auparavant).

En Europe, Infineon grimpe de 7,01% à 19,81 euros, soutenu par la progression de son bénéfice net trimestriel dans un environnement économique pourtant dégradé. Le fabricant allemand de semi-conducteurs a réalisé au titre de son quatrième trimestre fiscal clos le 30 septembre un bénéfice net en hausse de plus de 14% à 161 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a progressé de 0,5% à 2,06 milliards, soutenu notamment par la hausse du dollar et le secteur de gestion de l'énergie. La marge brute a reculé de 39,8% à 35,5%. Surtout, la marge d'exploitation ajustée est tombée de 19,5% à 15,1%.

(AOF) - Les Bourses européennes évoluent dans le vert mardi à la mi-journée. Les investisseurs saluent le net redressement de l'indice Zew du sentiment des investisseurs en Allemagne : il est passé de -22,8 en octobre à -2,1 en novembre. Autre élément favorable: Donald Trump pourrait annoncer cette semaine qu'il reporte de 6 mois sa décision de taxer les automobiles importées de l'UE, selon Politico. En fin de journée, le discours du président américain pourrait permettre d'en savoir plus. Vers 11h50, le CAC 40 avance de 0,31% à 5 912,06points et l'EuroStoxx 50 prend 0,36% à 3 710,2 points.

