Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les Bourses en repli, Danone et Sanofi en tête des valeurs

Les revenus et consommation des ménages en septembre aux Etats-Unis seront dévoilés à 14h30 à l'instar de l'indice des prix PCE en septembre.

En octobre 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 6,2% sur un an, après 5,6 % le mois précédent. Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 1,0 %, après -0,6 % en septembre, d'après l'Insee. Les prix de l'énergie rebondiraient dans le sillage des prix des produits pétroliers. Ceux des services seraient stables, le rebond des prix des services de transport étant contrebalancé par le repli de ceux des autres services. Les prix de l'alimentation accéléreraient et ceux des produits manufacturés ralentiraient légèrement.

A Paris, Danone occupe la deuxième place du Cac 40 et du SBF 120. Le cours du groupe d'agroalimentaire grimpe de 1,92% à 49,33 euros, sa forte croissance trimestrielle lui ayant permis de rehausser son objectif de revenus 2022. Son chiffre d'affaires consolidé au troisième trimestre a atteint 7,3 milliards d'euros, l'activité progressant de 9,5% en données comparables, avec un effet prix de +10,9% et un effet volume/mix de -1,4%. Sa progression est nettement supérieure au consensus de +6,9%.

En Europe, Electrolux (+2,35% à 113 couronnes suédoises), entreprise suédoise d'électroménager, a enregistré une perte de 605 millions de couronnes suédoises contre un bénéfice de 1,14 milliard, un an plus tôt. Outre l'affaiblissement de l'environnement de marché, les déséquilibres de la chaîne d'approvisionnement ont entraîné un niveau de coûts sensiblement élevé, principalement dans la zone d'activité Amérique du Nord, qui a enregistré une perte de 1,2 milliard de couronnes suédoises. Les ventes ont augmenté de 14% à 35,24 milliards de couronnes suédoises. La croissance interne est ressortie à 1,2%.

(AOF) - Les marchés actions européens sont orientés à la baisse à mi-séance. Cette journée de vendredi est tiraillée entre résultats d'entreprises en Europe, indicateurs économiques, et mauvaises performances des géants technologiques américains. Tandis que la BCE a relevé ses taux directeurs hier de 75 points de base, la croissance de l'activité économique française a ralenti au troisième trimestre, le PIB ne progressant que de 0,2% après avoir crû de 0,5% au printemps. Vers midi, le CAC 40 CAC 40 perd 0,45% à 6 216 points tandis que l’EuroStoxx50 recule de 0,89% à 3 572 points.

