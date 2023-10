Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les Bourses dans le rouge avant la BCE et le PIB américain

(AOF) - Les marchés européens reculent, affaiblis par la contreperformance de Wall Street hier soir. Une nouvelle baisse des indices américains est attendue alors que Meta (Facebook) a fait état de perspectives incertaines. A Paris, si les performances de Danone et Sodexo ont été appréciées, BNP Paribas est sanctionné. Les investisseurs se tourneront à 14h15 vers la BCE, qui fera connaître sa décision de politique monétaire. Elle sera suivie du PIB américain au troisième trimestre. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,65% à 6 870 points et l’EuroStoxx50, 0,91% à 4 037 points.

En Europe, WPP fléchit de 2,34% à 674,80 pence par action à la bourse londonienne. Le premier groupe publicitaire mondial a abaissé pour la deuxième fois ses perspectives 2023 après avoir livré une prestation trimestrielle dégradée. De quoi entraîner à Paris le déclin d'un autre géant du secteur : Publicis (-2,47% à 70,96 euros). Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de WPP a baissé de 0,5%,à 2,84 milliards de livres sterling, alors que les analystes prévoyaient une hausse de 1%, contre 1,5 à 3,0 % prévus en août et jusqu'à 5 % attendus plus tôt dans l'année.

Première banque française à publier ses comptes du troisième trimestre, BNP Paribas a dévoilé un bénéfice net en ligne avec les attentes. Pour autant, l’action perd 3,86% à 54,01 euros, affichant l’un des plus forts replis de l’indice CAC 40 en raison d’une performance décevante dans la banque de détail en France et en Italie. Jefferies et UBS soulignent en revanche la performance meilleure que prévu des activités de banque d'investissement et de financement (CIB).

Danone (+3,24% à 56,65 euros) figure parmi les plus fortes hausses du CAC 40 après une croissance soutenue de ses ventes au troisième trimestre 2023 et une révision à la hausse de ses objectifs 2023. Son chiffre d'affaires a atteint 6,906 milliards d'euros en croissance interne de 6,2% en données comparables sur cette période. Il est en repli de 5,2% en données publiées pénalisé "en particulier par un impact négatif significatif des taux de change (-7,4%) reflétant la dépréciation de la majorité des monnaies face à l'euro", explique la multinationale de l'agroalimentaire.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La décision de politique monétaire de la BCE sera connue à 14h15.

Elle sera suivie aux Etats-Unis du PIB au troisième trimestre, des inscriptions hebdomadaires au chômage et des commandes de biens durables en septembre à 14h30.

Les promesses de ventes de logements en septembre sont attendues à 16 heures et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Vers 12 heures, l'euro perd 0,2% à 1,0547 dollar.