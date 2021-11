Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les bourses continuent d'avancer en attendant les ventes au détail américaines

(AOF) - Les marchés européens confirment leur bon début de semaine et continuent leur progression ce mardi. La rencontre virtuelle entre Joe Biden et Xi Jingping, la nuit dernière, a tendance à aiguiser le goût du risque. Car, même si rien de concret n'a débouché de cette entrevue, celle-ci est considérée comme une bonne nouvelle du fait des tensions entre les deux pays. Du côté des statistiques, la croissance européenne a été confirmée à 2,2% au troisième trimestre, en attendant les ventes au détail américaines. Le CAC 40 gagne 0,36% à 7 154,31 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,42% à 4 396,74 points.

Bouygues est tombé à la dernière place du CAC 40 avec un repli de 1,82% à 32,43 euros, dans le sillage de résultats trimestriels qui ne semblent pas convaincre les investisseurs. Après un premier semestre solide, porté par un effet de base favorable (chute de l'activité début 2020 en lien avec la pandémie), le conglomérat du BTP et des médias a tout juste dépassé les attentes au troisième trimestre: son résultat opérationnel courant (ROC) a ainsi atteint 670 millions d'euros, en recul de 17,6% sur un an, et à peine 1,1% au-dessus du consensus Visible Alpha.

Interparfums cède 1,4% à 71,9 euros après la présentation de perspectives 2022 sans doute conservatrices. Le titre du concepteur de parfums sous licence affiche cependant un bond de plus de 83% depuis le début de l'année. Le groupe table sur un chiffre d'affaires 2021 compris entre 520 et 530 millions d'euros, en hausse d'environ 40% par rapport à 2020 et de 8% par rapport à 2019. Le concepteur de parfums sous licence avait relevé fin octobre sa prévision à 520 millions. Il prévoyait jusque-là entre 460 et 480 millions.

Pour sa première publication de résultats depuis son introduction en Bourse à la mi-octobre, OVHcloud a dévoilé des ventes annuelles dans le haut de sa fourchette d'objectifs et prévoit de réitérer cette performance sur le nouvel exercice. En Bourse, l'action du spécialiste européen du cloud progresse de 2,44% à 20,795 euros, sachant que la société était entrée en Bourse à 18,50 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La croissance en zone euro s'est établie à 2,2% au troisième trimestre 2021 par rapport au deuxième, selon la seconde estimation d'Eurostat, soit parfaitement en ligne avec les premières données. Elle était de 2,1% au trimestre précédent. En données annualisées, la croissance est de 3,7%, contre 14,2% au second trimestre.

En octobre 2021, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,4 % sur un mois en France, après −0,2 % en septembre, selon la nouvelle estimation de l'Insee. Sur un an, les prix à la consommation ont progressé de 2,6 %, après +2,2 % en septembre. Cette hausse de l'inflation résulte d'une accélération des prix de l'énergie (+20,2 % après +14,9 %) et des services (+1,8 % après +1,4 %). L'inflation sous-jacente augmente en octobre, à +1,4 % sur un an, après +1,3 % en septembre.

Vers midi, l'euro cède 0,07% à 1,1361 dollar.