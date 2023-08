Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les actions prennent de l'altitude : détente des taux longs

(AOF) - Les Bourses européennes progressent, soutenus par la seconde partie de séance de Wall Street et une réduction des tensions sur les taux longs. Ce contexte favorise les valeurs technologiques. En hausse ce matin, le rendement du 10 ans américain perd désormais plus de 2 points de base à 4,31% à quelques jours du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole. Leurs interventions, et en particulier celle de Jerome Powell, seront analysées dans les moindres détails. A Paris, Ubisoft bénéficie d'un accord avec Activision Blizzard. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 1,22% à 7 286,53 points.

A la Bourse de Londres, la société minière anglo-australienne BHP recule de 0,42% à 2 192,75 pence suite à la publication de résultats annuels 2022/2023 décevants. Le bénéfice attribuable sous-jacent a diminué de 37% pour atteindre 13,4 milliards de dollars. Il est inférieur à son EBITDA en raison des amortissements, des intérêts liés au maintien d'une structure de capital saine, et d'impôts substantiels. L'Ebitda est ainsi en baisse de 31% s'affichant à 28 milliards de dollars contre 39,2 milliards de dollars il y a un an.

A Paris, Ubisoft s'affiche en tête du SBF 120 à la faveur d’un gain de 7,40% à 28,89 euros. L'éditeur français de jeux vidéo a annoncé un accord lui donnant les droits exclusifs mondiaux de streaming des jeux d'Activision Blizzard, dont Call of Duty, - à l'exception des droits non exclusifs de streaming dans l'Espace économique européen - pour tous les jeux actuels et existants du groupe américain, ainsi que pour ceux qui sortiront au cours des 15 prochaines années suivant l'acquisition de celui-ci par Microsoft. Ces droits sont perpétuels. Les détails financiers de l'accord n'ont pas été communiqués.

TotalEnergies (+1,23% à 58,30 euros) a signé un accord avec CapeOmega Carbon Storage, filiale à 100 % de CapeOmega, portant sur l'acquisition de la participation de 40% détenue par CapeOmega dans le permis d'exploration ExL004 pour du stockage de CO2 (projet Luna). Situé à 120 kilomètres au large de Bergen, par une profondeur d'eau de 200 mètres, le permis ExL004 couvre une surface de 453 kilomètres carrés. Il jouxte le permis sur lequel le projet " Northern Lights " de stockage de CO2 (TotalEnergies, 33 %) est en cours de développement et dont la première phase doit démarrer en 2024.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les ventes de logements anciens en juillet aux Etats-Unis seront publiées à 16 heures.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,08% à 1,0906 dollar.