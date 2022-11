Analyse mi-séance AOF France/Europe - Légères éclaircies sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens s'inscrivent en légère hausse, soutenus par l'élan diplomatique entre les Etats-Unis et la Chine, le président Biden s'étant entretenu trois heures durant avec Xi Jinping. Sur le plan des indicateurs, l'indice des prix à la consommation augmente en France de 1% en octobre tandis que la croissance économique dans la zone euro pour le troisième trimestre a été confirmée à 0,2%. Côté valeurs, Teleperformance poursuit son rebond et Orpea est en repli. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,33% à 6 631 points tandis que l'EuroStoxx50 s'adjuge 0,17% à 3 893 points.

En Europe, Vodafone chute de 6,96% à 96,91 pence. Le groupe britannique de télécoms a abaissé ses prévisions de flux de trésorerie disponible annuel et resserré ses perspectives de bénéfice, en raison de la hausse des coûts énergétiques et de la détérioration de ses performances en Allemagne, en Italie et en Espagne.

A Paris, l'action Orpea (-2,44% à 8,01 euros) oscille de part et d'autre de la ligne d'équilibre, quelques heures après la présentation d'un plan de refondation fondé sur le recentrage sur son coeur de métier et la réduction de sa présence à l'international et de son portefeuille immobilier. L'exploitant de maisons de retraite a également confirmé les grandes lignes de sa restructuration financière, qui sera massivement dilutive pour les actionnaires existants. Laurent Guillot, directeur général d'Orpea a fort à faire, avec une réputation en charpie et un mur de dette.

Après avoir dévissé de plus de 30% jeudi dernier au point de voir sa cotation suspendue, Teleperformance s'invite depuis en tête des valeurs du CAC 40. Le titre progresse de 8,49% à 219,90 euros, à la veille d'une rencontre de sa filiale colombienne avec les représentants du ministère colombien du Travail. Il avait clôturé à 266,20 euros, le mercredi 9 novembre. L'entreprise bénéficie du soutien de Citi qui est passé à Achat malgré une cible coupée de 360 à 300 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au troisième trimestre 2022, le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT) diminue de 17 000 par rapport au trimestre précédent, à 2,3 millions de personnes. Il est ainsi quasi stable (-0,1 point) à 7,3 % de la population active en France (hors Mayotte). Il oscille entre 7,3 % et 7,4 % depuis le quatrième trimestre 2021, à un niveau inférieur de 0,7 point à celui du troisième trimestre 2021 et de 0,9 point à celui d'avant la crise sanitaire (fin 2019).

En octobre 2022, l'indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 1,0 % sur un mois, après -0,6 % en septembre. Après trois mois consécutifs de baisse, les prix de l'énergie rebondissent (+5,8 % après -2,6 %), tirés par les prix des produits pétroliers (+6,9 % après -7,0 %), et ceux de l'alimentation accélèrent (+1,7 % après +1,1 %). Les prix des produits manufacturés ralentissent légèrement (+0,8 % après +0,9 %) et ceux des services sont stables (+0,0 % après -1,5 %).

Le solde de la balance commerciale de la zone euro corrigé des variations saisonnières s'est établi à -34,4 milliards d'euros en septembre 2022 contre un consensus de -44,5 milliards d'euros après -50,9 milliards d'euros le mois précédent.

La croissance économique dans la zone euro a ralenti à 0,2% au troisième trimestre, confirme mardi la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée par Eurostat. Ce chiffre est inchangé par rapport à l'estimation initiale publiée le 31 octobre, comme l'anticipait le consensus Reuters.

L'indice ZEW du sentiment des investisseurs sur les perspectives en novembre est ressorti à -36,7 contre -50 attendus après -59,2 en octobre.

L'indice manufacturier de la Fed de New-York en novembre et l'indice des prix à la production en octobre seront communiqués aux Etats-Unis à 14h30 .

Vers midi, l'euro gagne 1,04% à 1,0432 dollar.