Analyse mi-séance AOF France/Europe - Légère hausse sur fonds de PMI

(AOF) - Les bourses européennes évoluent légèrement dans le vert à la mi-séance. La matinée a été marquée par une salve de publications, notamment les PMI manufacturiers en France, Allemagne et zone euro ainsi que l'inflation et le chômage dans l'union monétaire. Des chiffres globalement conformes aux attentes, sauf l'inflation qui s'est retournée en août. A Paris, le rapprochement Suez-Veolia continue de faire des remous, alors que la lutte de pouvoir au sein de Lagardère prend une tournure judiciaire. Ainsi, le CAC 40 grappille 0,03% à 4 948,53 points et l'EuroStoxx50, 0,46% à 3 287,46 points.

Engie progresse de 1,07% à 11,78 euros après avoir gagné 4,67% hier. Des trois protagonistes du grand dossier de la rentrée (le projet de rachat de Suez par Veolia), l'ex-GDF Suez est sans doute celui qui a le moins à perdre. Soit il accepte le pactole de 2,9 milliards d'euros de Veolia en échange de l'essentiel de sa participation dans Suez, soit non. Dans ce dernier cas, il pourra se targuer de détenir un actif attractif et à potentiel. En effet, certains observateurs jugent le prix de 15,5 euros par action Suez opportuniste à la fin d'une pandémie qui a pesé sur les bourses.

Le Conseil de Surveillance de Lagardère SCA (-0,48% à 16,54 euros) s'est réuni le lundi 31 août sous la présidence de Patrick Valroff. Le groupe a annoncé que celui-ci avait étudié la demande conjointe d'Amber Capital et Vivendi (+1,01% à 24,04 euros) de convocation d'une Assemblée Générale exceptionnelle, et a considéré que les conditions juridiques n'étaient pas réunies pour déroger au calendrier social connu de tous les actionnaires. Par ailleurs, Lagardère a rappelé que le Conseil de Surveillance était garant de l'intérêt social du Groupe, de son indépendance et de son intégrité.

Air France-KLM (-2,30% à 3,689 euros) a décidé de procéder au remboursement de la totalité des obligations subordonnées perpétuelles émises en 2015 restant en circulation, soit un montant nominal total de 403,3 millions d'euros. Le remboursement anticipé sera effectué le 1er octobre 2020 au pair, soit 100 000 euros par Obligation, majoré du coupon couru depuis la dernière date à laquelle les intérêts au titre des Obligations ont été payés (soit le 1er octobre 2019) jusqu'à la date du remboursement anticipé (incluse).

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice PMI manufacturier compilé par Markit au mois d'août en France a atteint 49,8, soit une baisse de 2,6 par rapport à juillet, mais légèrement supérieur à la première estimation de 49.

Le taux de chômage en zone euro au mois d'août est ressorti à 7,9%, légèrement sous les attentes de 8%, contre 7,7% (révisé) en juillet.

La première estimation de l'inflation en zone euro pour le mois d'août fait état d'un taux de -0,2% en rythme annualisé, contre +0,2% attendu et +0,4% au mois de juillet. Sur un mois, les prix à la consommation ont reculé de 0,4%, pareil que le mois précédent. L'inflation sous-jacente, c'est-à-dire ajustées des éléments très volatils comme les énergies, est ressortie à +0,4%, contre +0,8% attendu et +1,2% en juillet.

L'indice PMI manufacturier compilé par Markit pour la zone euro au mois d'août a atteint 51,7, identique à la première estimation, quasi-stable par rapport à juillet (51,8).

Le taux de chômage en Allemagne au mois d'août est resté, comme attendu, stable à 6,4%.

L'indice PMI manufacturier compilé par Markit au mois d'août en Allemagne a atteint 52,2, soit une hausse de 1,2 point par rapport à juillet, mais il est inférieur à la première estimation de 53.

Aux Etats-Unis, le PMI manufacturier définitif sera publié à 15h45, alors que l'ISM manufacturier le sera à 16h00.

Vers 12h15, l'euro gagne 0,28% à 1,1973 dollar.