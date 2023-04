Analyse mi-séance AOF France/Europe - Légère hausse pour le CAC 40 avant Pâques et l'emploi américain

(AOF) - Les marchés européens progressent modestement avant le week-end prolongé de Pâques. Au cours des dernières séances, les mauvaises statistiques économiques se sont accumulées aux Etats-Unis, alimentant les craintes de récession. Le rapport sur l'emploi américain en mars sera publié demain, mais les bourses occidentales seront fermés. En Europe, Shell a rassuré sur ses performances trimestrielles. Peu après 12 heures, le CAC 40 gagne 0,19% à 7 330 points tandis que l'EuroStoxx50 s'adjuge 0,32% à 4 132 points. Les taux longs reculent.

En Europe, Shell gagne 1,61% à 2 401 pence à Londres après un point d'activité rassurant concernant ses performances du premier trimestre 2023. Avant la publication de ses résultats le 4 mai prochain, la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise annonce que sa production de gaz entre janvier et mars 2023 devrait ressortir entre 930.000 et 970.000 équivalents de barils de pétrole par jour, contre 917.000 entre octobre et décembre 2022. Le groupe souligne que ses résultats dans le trading de gaz devraient être identiques à ceux du quatrième trimestre 2022.

A Paris, Eurobio Scientific gagne 4,82% à 16,96 euros. Si les comptes 2022 du groupe français spécialiste du diagnostic médical in vitro de spécialité ont été impactés par le déclin des activités Covid, ils sont jugés cependant solides. Son résultat net a baissé de 59% à 24,9 millions d’euros et son Ebitda s'est replié de 48% à 405 millions d’euros. Invest Securities évoque une marge de 26,5% "en baisse mais solide", soulignant qu'elle a doublé par rapport à 2019.

Trigano est en hausse de 0,93% à 119,10 après avoir annoncé hier être entré en négociation exclusive pour l'acquisition de près de 100% du capital des sociétés du groupe Alonso. Distributeur de camping-cars dans le sud-ouest de la France, le groupe Alonso emploie une quarantaine de personnes et a réalisé sur ses quatre points de vente un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros en 2022. L'apport de chiffre d'affaires consolidé résultant de cette acquisition serait de l'ordre de 25 millions d'euros (827 millions d'euros pour Trigano pour le seul deuxième trimestre).

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle a augmenté de 2% en février en Allemagne alors qu'elle était attendue en progression de seulement 0,1%, a indiqué Destatis. Elle avait augmenté de 3,7% en janvier, chiffre révisé de 3,5%.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendue à 14h30 et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Vers 12h00, l'euro perd 0,04% à 1,0904 dollar.