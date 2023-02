Analyse mi-séance AOF France/Europe - Légère hausse : l'inflation américaine dans tous les esprits

(AOF) - Les marchés européens progressent modestement. Les investisseurs devraient faire preuve de prudence aujourd’hui alors que les chiffres sur l'inflation aux Etats-Unis, qui pourraient faire évoluer les anticipations sur les taux d'intérêt, sont (très) attendus demain. Les taux longs se stabilisent, avec un rendement des bons du Trésor américain à dix ans à 3,73%. A Paris, Orpea fait des montagnes russes après avoir annoncé que le risque de manque de liquidité était repoussé à la fin du deuxième trimestre. Vers 12h00, le CAC 40 gagne 0,57% à 7 170 points et l'EuroStoxx50, 0,45% à 4 217 points.

Renault Group (+1,41% à 41,47 euros) et Nissan ont annoncé une nouvelle vision à long terme pour l'Inde, en augmentant la production et les activités de R&D,en électrifiant leurs gammes de produits, et en passant à une fabrication industrielle neutre en carbone. Depuis leur base de Chennai, les entreprises collaboreront à la production de six nouveaux véhicules destinés à des clients locaux et internationaux, dont deux nouveaux véhicules entièrement électriques, faisant du centre Renault-Nissan un hub d'exportation international.

De plus forte hausse du SBF 120 ce matin à la suite de la publication de ses revenus 2022, Orpea affiche désormais la plus forte baisse de l’indice, reculant de 7,30% à 3,39 euros. Au plus haut de la matinée, l’action du spécialiste de la dépendance avait atteint 5,08 euros. Orpea considère désormais que le risque de manque de liquidité est repoussé à la fin du deuxième trimestre 2023. La société justifie cette évaluation par sa position de trésorerie au 31 décembre 2022, incluant le tirage de la Tranche A4 de 200 millions d'euros.

Sanofi (-0,43% à 88,42 euros) a annoncé aujourd'hui le départ du Dr John Reed, Responsable Monde Recherche et Développement depuis mai 2018, et qui a " posé les bases de la transformation de la R&D de l'entreprise ". Le groupe a entamé le processus de recherche interne et externe pour la succession du Dr John Reed, et le Dr Dietmar Berger, Responsable Monde Développement depuis mai 2019 et Chief Medical Officer depuis février 2020, ancien de Genentech, Bayer et Amgen, a accepté d'assurer l'intérim de la direction de l'organisation R&D.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La zone euro et l'Union européenne (UE) sont désormais en situation d'éviter de peu la récession technique qui avait été annoncée pour le début de l'année, affirme la Commission européenne, qui a dévoilé ses prévisions économiques de l'hiver 2023. Les prévisions intermédiaires de l'hiver tablent sur une croissance de 0,8 % dans l'UE et de 0,9 % dans la zone euro en 2023, soit respectivement 0,5 et 0,6 points de pourcentage de plus que selon les prévisions de l'automne. Le taux de croissance prévu pour 2024 reste inchangé, à 1,6 % pour l'UE et 1,5 % pour la zone euro.

En janvier 2023, l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,6% en Suisse par rapport au mois précédent. Par rapport au mois correspondant de l'année précédente, le renchérissement s'est chiffré à +3,3%. L'inflation était attendue à 0,4% et 2,9%.

A la mi-séance, l'euro grappille 0,05% à 1,0683 dollar.