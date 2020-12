Analyse mi-séance AOF France/Europe - Légère hausse en attendant les annonces de la BCE

(AOF) - Les marchés européens affichent une hausse prudente à la mi-journée, peu avant les annonces très attendues de la BCE. Selon les investisseurs, celle-ci devrait renouveler son soutien à l'économie en prolongeant son programme de rachat d'actifs, voire en en augmentant son montant. Mais les négociations qui piétinent autour du Brexit et du plan de relance européen de 750 milliards d'euros, alors que s'ouvre aujourd'hui un sommet européen de deux jours, les gardent de devenir euphoriques. Vers midi, le CAC 40 progresse ainsi de 0,44% à 5 571, 16 points, et l'EuroStoxx50 de 0,29% à 3 539,2 points.

GrandVision perd ce matin 3,28% à 25,05 euros à la bourse d'Amsterdam, après la publication d'un article de Bloomberg affirmant que son rachat par EssilorLuxottica (-0,19% à 128,85 euros) serait sur le point d'être remis en cause. Selon l'agence de presse, citant des sources proches du dossier, les inquiétudes du groupe franco-italien sur la gestion de la crise du Covid-19 par GrandVision ne se sont pas dissipées, et il souhaiterait désormais reconsidérer son offre de 7,3 milliards d'euros.

Solutions 30 (-17,91% à 13,25 euros) nie "catégoriquement toutes les affirmations" contenues dans un rapport, dont la publication a entraîné aujourd'hui une chute de 18,69% de l'action à 16,14 euros. Ce rapport chercherait "à démontrer des liens troubles entre l'entreprise et le crime organisé en Italie". "Les preuves présentées ne sont pas étayées, plusieurs faits sont grossièrement mal interprétés et de nombreux raccourcis évidents conduisent à des conclusions erronées", explique le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies dans un communiqué.

Focus Home Interactive flambe de 8,23% à 52,60 euros grâce à Berenberg, qui a entamé le suivi avec une recommandation d'Achat et un objectif de cours représentant le double de son niveau actuel : 99 euros. " Il arrive que nous trouvions un actif qui n'est pas au bon prix. C'est de plus en plus rare dans le secteur des jeux vidéo, mais Focus Home Interactive (FHM) est un cas de figure ", explique le broker.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle a progressé de 1,6% en octobre après +1,6% en septembre (chiffre révisé de +1,4%). Les économistes tablaient pour octobre sur une hausse de seulement 0,4%.

La décision de politique monétaire de la BCE sera dévoilée à 13h45 tandis que la conférence de presse de la présidente de la banque centrale débutera à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'inflation en novembre et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendues à 14h30.

Vers midi, l'euro gagne 0,14% à 1,2099 dollar.