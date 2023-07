Analyse mi-séance AOF France/Europe - Légère hausse du CAC 40 malgré des valeurs technologiques sous pression

(AOF) - Les marchés actions européens progressent légèrement alors que le rythme des publications de résultats trimestriels s'accélère des deux côtés de l'Atlantique. Les valeurs technologiques sont sous pression après la baisse de la marge de Tesla et l'avertissement sur ses revenus du fondeur taïwanais, TSMC. En Europe, les résultats sont mitigés. En revanche, le plus grand optimisme de Publicis sur ses perspectives est salué. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,31% à 7 349,51 points tandis que l'EuroStoxx50 perd 0,04% à 4 360,42 points.

En Europe, EasyJet (-2,68% à 481,65 livres sterling) a dévoilé un profit avant impôts (PBT) record. Il s’est élevé à 203 millions de livres sterling pour le troisième trimestre, en hausse de 317 millions par rapport à la même période de l'exercice précédent. La compagnie aérienne à bas coûts signale une augmentation du revenu par siège (RPS) de 23% sur un an, ainsi qu'une réduction de 2% du coût global par siège hors carburant. Sur la base des tendances actuelles en matière de réservations, elle prévoit pour le quatrième trimestre une nouvelle performance record en termes de PBT.

Plus fort repli de la place parisienne hier dans le sillage de son homologue américain Omnicom, Publicis affiche la deuxième plus forte hausse du CAC 40 ce jeudi. Le géant de la communication s’adjuge 2,71% à 73,46 euros après avoir publié des résultats du premier semestre "plus que solides", selon Invest Securities, reflet d'une croissance sur ses principaux marchés. Le groupe a dégagé un résultat net part du Groupe de 623 millions d’euros contre 537 millions d’euros l’année précédente pour la même période, avec un revenu net en hausse de 7,6% à 6,318 milliards d'euros et une croissance organique à 7,1%.

Le secteur des semi-conducteurs en Europe recule dans le sillage de l'avertissement de TSMC sur sa croissance en 2023. A Paris, STMicroelectronics (-1,08% à 46,43 euros) et Soitec (-2,89% à 166,66 euros) figurent parmi les principales baisses de l'indice SBF 120. Le fondeur taïwanais, TSMC, anticipe désormais une baisse de 10% de ses revenus contre un recul à un chiffre auparavant indiqué Bloomberg.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En rythme mensuel, l'indice des prix allemands à la production (PPI) en juin est ressorti en baisse de 0,3%, contre un consensus de -0,4% après- 1,4% le mois précédent.

Selon les chefs d'entreprise interrogés en juillet 2023, le climat des affaires dans l'industrie est stable, a fait savoir l'Insee. À 100, l'indicateur synthétique demeure au niveau de sa moyenne de longue période. Les soldes d'opinion sur les carnets de commandes et sur la production passée sont en hausse tandis que le solde sur l'évolution de la production au cours des trois prochains mois est en net recul.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de New-York en juillet seront connus à 14h30. Les ventes de logements anciens en juin et l'indice des indicateurs avancés en juin seront communiqués à 16 heures alors que l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera publiée à 16h30.

La confiance des consommateurs en juillet en zone euro sera dévoilée à 16h00.

Vers 12h00, l'euro progresse de 0,10% à 1,1214 dollar.