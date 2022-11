Analyse mi-séance AOF France/Europe - Légère hausse dans des volumes légers

Le PIB allemand a progressé au troisième trimestre 2022 de 0,4%. Les économistes tablaient sur une croissance de l'ordre de 0,3%, après la hausse de 0,1% enregistrée au deuxième trimestre. Sur un an, la croissance allemande a grimpé de 1,2% contre un consensus de +1,1%.

En novembre, la confiance des ménages est quasi stable, a révélé l'Insee. À 83, l'indicateur qui la synthétise augmente d'un point (après +2 en octobre) et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2021).

Le groupe Laurent-Perrier gagne 1,63% à 100 euros à la Bourse de Paris à la faveur de ses excellents résultats affichés au premier semestre. En progression de 58,4%, son résultat s'établit à 36,9 millions d'euros à taux de change courants et représente ainsi 23,1% du chiffre d'affaires consolidé. La maison de champagne familiale a encore connu un fort dynamisme de ses ventes en volume de 12,4%. Son chiffre d'affaires a augmenté de 24% à 159,3 millions d'euros à taux de change courants. Durant cette période, le marché du champagne a enregistré une progression de ses volumes expédiés.

A Paris, OVHcloud figure parmi les plus fortes hausses de SBF 120 depuis l'ouverture, s'adjugeant 1,54% à 14,525 euros. Le spécialiste européen du cloud a dévoilé l'obtention d'un financement de 200 millions d'euros de la part Banque européenne d'investissement (BEI). Ce prêt sera dédié à ses investissements en Europe. Dans un marché en plein essor, OVHcloud entend accélérer ses déploiements à l'international avec l'ouverture de 15 nouveaux datacenters d'ici fin 2024 pour adresser de nouveaux marchés et de nouvelles géographies, tout en démontrant ses avancées en termes de développement durable.

En Europe, Credit Suisse (-1,50% à 3,50 francs suisses) a placé environ 462 millions d'actions auprès d'investisseurs qualifiés dans le cadre d'une augmentation de capital. L'opération a ainsi généré un produit brut de 1,76 milliards de francs suisses. Dans le cadre de ce placement d'actions, un peu plus de 307 millions d'actions nouvelles actions ont été émises et achetées par la Saudi National Bank (SNB), qui détient ainsi 9,9 % de la banque suisse.

(AOF) - Les Bourses européennes progressent légèrement en dépit d’un regain de tension sur le marché des taux. Le rendement du 10 ans allemand gagne près de 9 points de base à 1,935%. Cette séance de vendredi devrait être synonyme de faibles volumes d'échanges, la session étant écourtée à Wall Street après la pause de Thanksgiving hier. En cours de matinée, la Banque centrale chinoise a annoncé une baisse des taux de réserve des banques pour soutenir la croissance dans le contexte d’un cas record de Covid. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,11% à 6 714 points et l'EuroStoxx50, 0,18% à 3 772 points.

