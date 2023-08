Analyse mi-séance AOF France/Europe - Légère hausse avant Christine Lagarde et de Jerome Powell

L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est ressorti à 85,7 en août, reculant par rapport à juillet, 87,4, et ressortant sous le consensus : 86,7.

En Europe, Heineken (+0,45% à 89,29 euros à Amsterdam) a finalisé la vente de ses activités en Russie à Arnest Group, une société russe d'emballage et de cosmétiques. La transaction a reçu toutes les approbations requises. Elle conclut le processus initié par Heineken en mars 2022 pour se retirer de la Russie. 100% des actions Heineken Russie ont ainsi été rachetées pour un euro. Suite à son retrait de la Russie, Heineken s'attend à des pertes exceptionnelles totales sans impact sur la trésorerie s'élevant à 300 millions d'euros.

(AOF) - Les Bourses européennes progressent légèrement avant les interventions de Christine Lagarde et de Jerome Powell lors du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole. Les taux longs sont en légère hausse avant ces deux interventions. Wall Street est attendu proche de l’équilibre après sa nette baisse de jeudi. A Paris, JCDecaux bénéficie d’une recommandation favorable de Deutsche Bank. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,66% à 7 262 points tandis que l'EuroStoxx50 s'adjuge 0,57% à 4 257 points. Sur le marché des changes, l'euro continue de s'affaiblir.

