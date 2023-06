Analyse mi-séance AOF France/Europe - Légère baisse pour débuter la semaine : Casino se replie et Orpea flambe

(AOF) - Les marchés européens reculent légèrement. La morosité reste de mise, avec un indice Ifo confirmant la dégradation de la conjoncture ressortant des indices des directeurs d’achat de vendredi. La mutinerie de la milice Wagner – même si elle a été de courte durée – renforce l’incertitude sur la stabilité de la Russie, grand exportateur de matières premières. A Paris, Casino recule après avoir estimé son besoin en fonds propres à 900 millions de fonds propres tandis Orpea bondit grâce à un rapport favorable sur sa valorisation. Vers 12h00, le CAC 40 est stable à 7 163,29 points.

AB Foods (ABF) cède 1,08% à 1932 pence. La multinationale britannique du secteur agroalimentaire et de la distribution a cependant revu à la hausse sa prévision de bénéfice pour l'exercice 2022/23 tout en annonçant une hausse de 13% des ventes de sa marque de vêtements Primark dont il est propriétaire. Le groupe, qui détient d'importantes entreprises dans les secteurs du sucre, de l'épicerie, de l'agriculture et des ingrédients alimentaires, table sur un bénéfice d'exploitation ajusté légèrement supérieur aux 1,435 milliard de livres enregistrés en 2021-2022.

Casino démarre cette nouvelle semaine en queue du SBF 120, fléchissant de 8,04% à 7,206 euros et perdant 25% de sa valeur depuis le début de l'année. Sa maison-mère Rallye enregistre pour sa part la plus forte baisse du marché SRD (-10,61% à 1,60 euro). Dans un communiqué de presse publié ce matin, le distributeur stéphanois a fait part de nouvelles annonces afin de "renforcer sa liquidité" et assurer "une structure de capital pérenne", après les avoir présentées à ses créanciers le 15 juin.

Orpea (+32,05% à 2,633 euros) prend la tête de l'indice SBF120 après la publication vendredi soir de deux rapports d'expertise du cabinet Ledouble sur la valorisation du groupe de maisons de retraite. Le cabinet estime que la valorisation du groupe en continuité d'exploitation serait située " entre 6 et 7 milliards d'euros " tandis que la valorisation du même groupe en situation liquidative " comprenant un scénario de réalisation des actifs pris isolément et un scénario de cession de l'ensemble des actifs d'Orpea à un repreneur " serait comprise entre 2,6 et 3,7 milliards d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est ressorti à 88,5 en juin contre un consensus de 90,7. Il s'était élevé à 91,5 en mai.

A la mi-séance, l'euro perd 0,36% 1,0897 dollar.