Analyse mi-séance AOF France/Europe - Léger repli du CAC 40 : Carrefour et Renault dans le rouge

(AOF) - Les marchés européens évoluent en ordre dispersé, même si la tendance est à l’amélioration grâce au redressement des futures sur les indices américains. La prudence est de mise avant le résultat des élections de mi-mandat aux Etats-Unis et les chiffres de l'inflation, toujours aux Etats-Unis, jeudi. Le pétrole et les métaux industriels souffrent de la hausse des cas de Covid en Chine. A Paris, Carrefour et Renault reculent après avoir présenté leur nouveau plan stratégique. Vers 12h15, le CAC 40 perd 0,14% à 6 407,53 points tandis que l'EuroStoxx50 gagne 0,21% à 3 717 points.

En Europe, Bayer (-2,43% à 52,96 euros) recule à la Bourse de Francfort malgré la publication de solides résultats. L'entreprise basée à Leverkusen annonce que son bénéfice net au troisième trimestre a atteint les 546 millions d'euros grâce à sa filiale agrochimique. Son bénéfice est supérieur aux attentes et s'élevait à 85 millions d'euros, un an auparavant.

Renault (-2,01% à 31,03 euros) ferme la marche du CAC 40, soit une position inverse à celle occupée hier en clôture (+ 3,77%). Les investisseurs doivent digérer les nombreuses informations dévoilées par le constructeur automobile français dans le cadre du troisième chapitre de son plan stratégique, Renaulution. Au-delà de la présentation - classique lors de cet exercice – des objectifs financiers, Renault a confirmé l'introduction en bourse de son activité de voitures électriques et annoncé la création d'un équipementier spécialisé dans les motorisations thermiques avec le chinois, Geely.

Dans le cadre de la présentation de son nouveau plan stratégique, Carrefour (-1,63% à 16,295 euros) vise un cash-flow libre net supérieur à 1,7 milliard d'euros et 4 milliards d'euros d'économies de coûts à horizon 2026. Le distributeur augmente son rythme d'investissements annuels à 2 milliards d'euros contre 1,7 milliard d'euros auparavant. La marque propre placée au coeur du modèle commercial ; elle représentera 40% du chiffre d'affaires alimentaire en 2026, à comparer avec 33% en 2022.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au troisième trimestre 2022, le déficit des transactions courantes en données corrigées des variations saisonnières et des effets de jours ouvrables s’établit à 18,3 milliards d’euros en France, soit une dégradation de 7,1 milliards par rapport au deuxième trimestre, a indiqué la Banque de France. Le déficit des biens se creuse, à 39,8 milliards d’euros après - 33,1 milliards au deuxième trimestre, avec notamment une facture énergétique qui a atteint 33,6 milliards. Elle s’élevait à 26,5 milliards sur le trimestre précédent.

La France a enregistré un déficit commercial de 17,487 milliards d’euros en septembre, en augmentation de 2,189 milliards d’euros par rapport à août.

L’emploi salarié du secteur privé a augmenté au troisième trimestre presque au même rythme qu'aux deux premiers trimestres de l'année : +0,4 % (soit 89 400 créations nettes d'emplois) après +0,5 % au deuxième trimestre (93 000 emplois créés) et +0,4 % au premier trimestre (88 200 emplois créés), a indiqué l'Insee. Au total, fin septembre 2022, l'emploi salarié privé est supérieur de 2,2 % à son niveau de fin septembre 2021, soit une hausse de 445 000 emplois, et de 4,3 % à son niveau de fin 2019, avant la crise sanitaire, soit une progression de 856 800 emplois.

Le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,4% dans la zone euro et dans l’Union européenne en septembre par rapport à août 2022, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Elles étaient anticipées en progression de 0,3%. En août 2022, le volume du commerce de détail est resté stable dans la zone euro et dans l’UE.

Vers 12 heures, l'euro perd 0,23% à 0,9998 dollar.