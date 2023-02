Analyse mi-séance AOF France / Europe - Léger repli des marchés, Wall Street fermé

(AOF) - Les marchés actions européens reculent légèrement ce lundi après avoir clôturé à la baisse vendredi. Les investisseurs craignent que la Fed poursuive ses restrictions en matière de politique monétaire. L'agenda macroéconomique de cette semaine sera marqué par la publication mercredi du compte rendu de la dernière réunion de la Fed et vendredi celui de l'indice d'inflation PCE aux Etats-Unis. Ce lundi, les marchés américains sont fermés pour cause du Presidents day. Vers 12h10, le CAC 40 perd 0,08% à 7341,53 points et l'Eurostoxx 50 est stable à 4 275,01 points.

Faurecia (+2,2% à 20,40 euros) affiche une des plus fortes hausses du SBF120 après la présentation de comptes 2022 marqués par un flux de trésorerie net plus élevé que prévu. L'équipementier automobile, société du groupe Forvia, a affiché une perte nette part du groupe de 382 millions d'euros pour 2022, creusée par rapport à une perte de 79 millions en 2021. Cette dégradation reflète le désengagement de Russie, ainsi que des coûts d'intégration de Hella, de restructurations ou liés à l'hyperinflation.

Icade (+1,30% à 45,14 euros) a dévoilé un cash-flow net courant 2022 en hausse de 7% à 417 millions d'euros. Rapporté au nombre d'actions, il a progressé de 5,9% à 5,50 euros. Ce dernier était anticipé en croissance d'environ 5,7% à 6%. Le chiffre d'affaires a progressé de 9%, à 1,8 milliard d'euros. Dans le détail, les revenus locatifs de la Foncière Tertiaire ont baissé de 2,2% à 355 millions d'euros dans un contexte de cessions d'actifs soutenues. Hors impact de ces cessions, ils afficheraient une croissance de 4,7%.

Technip Energies (+1,41% à 18,73 euros) a remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) auprès d'Arcadia eFuels pour concevoir la première usine de taille commerciale de production de carburants d'aviation durables, située à Vordingborg, au Danemark. La phase initiale du projet ayant récemment pris fin, Technip Energies et Arcadia eFuels ont désormais pour objectif d'accompagner la mise en service de l'usine prévue à horizon 2026.

Les chiffres macroéconomiques

La confiance des consommateurs en février sera connue à 16h00 en zone euro.

Wall Street sera fermé pour l'anniversaire de George Washington.

Vers 12h, l'euro cède 0,28% à 1,0687 dollar.