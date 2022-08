Analyse mi-séance AOF France/Europe - Léger repli avant les conclusions de Jackson Hole

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 du revenu et consommation des ménages en juillet et de l'indice des prix PCE en juillet.

En août, la confiance des ménages en France s'améliore légèrement après 7 mois consécutifs de baisse. À 82, l'indicateur qui la synthétise augmente de deux points mais reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2021). Les économistes tablaient sur une baisse d'un point à 79.

Sanofi (+2,29 % à 82,29 euros) caracole en tête de l'indice parisien et du SBF 120. Valeur défensive par excellence, le titre suscite la faveur des investisseurs.

A Paris, EDF reste stable à 11,935 euros, soit tout proche du prix de 12 euros fixé par l'Etat dans le cadre de sa prochaine OPA. Sans cette perspective, la matinée aurait sans doute été plus difficile pour le titre de l’électricien. Hier soir, le groupe a en effet annoncé la prolongation de plusieurs semaines de l'arrêt de quatre réacteurs nucléaires affectés par des problèmes de corrosion. En mai dernier, EDF avait ajusté à la baisse son estimation de production nucléaire en France pour 2022 en raison de la fermeture de 12 réacteurs pour cause de corrosion. Il a confirmé hier cette estimation.

En Europe, SAS cède 0,30% à 0,65 couronne suédoise (SEK) à Stockholm dans le sillage de la publication de ses résultats du troisième trimestre 2022 clos au 31 juillet 2022. Ceux-ci ont entériné les pertes creusées par la compagnie aérienne sur de nombreux indicateurs cruciaux. SAS, en cours de restructuration financière, a ainsi accru sa perte par action à 0,25 couronne suédoise (SEK), contre 0,18 SEK, à la même époque il y a un an.

(AOF) - Les marchés actions européens sont en léger repli à la mi-séance. L’heure est à la prudence et à l’attentisme à l’approche de l’intervention ce vendredi du président de la Fed Jerome Powell au symposium des banquiers centraux de Jackson Hole. Sur le plan des indicateurs économiques, la confiance des ménages en France a enregistré en août une hausse inattendue de deux points. Côté valeurs, Sanofi (+2,29 %) prend la tête de l'indice parisien. Vers midi, le CAC 40 cède 0,13% à 6 373,58 points tandis que l'Euro Stoxx 50 abandonne 0,04% à 3 673,20 points.

