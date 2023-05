Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le vert domine : espoirs sur la résolution du problème du plafond de la dette américaine

(AOF) - Les marchés européens progressent, soutenus l'optimisme des opérateurs à propos d'un règlement du problème du plafond de la dette américaine. Kevin McCarthy, chef de file des Républicains au Congrès a déclaré qu'il était " possible de parvenir à un accord d'ici la fin de la semaine ". Sur le plan des entreprises, les résultats sont mitigés, avec un cash décevant pour l'opérateur télécoms BT Group. A Paris, les perspectives de Trigano sont saluées par un bond de plus de 10% de l'action. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,85% à 7 462 points tandis que l'EuroStoxx50 s'adjuge 1% à 4 367 points.

Plus forte baisse de l'indice FTSE 100, BT Group chute de 6,92% 137,85 pence; la publication de ses comptes annuels ayant été marquée par un free cash flow normalisé plus faible que prévu et la perspective de sombres coupes dans ses effectifs. L'opérateur télécoms britannique compte supprimer jusqu'à 55 000 postes d'ici 2030. Employant actuellement 130 000 personnes, y compris les sous-traitants, ce nombre pourrait tomber entre 75 000 et 90 000 d'ici la fin de la décennie.

Plus forte hausse de l'indice SBF120, Trigano bondit de 11,60% à 128,50 euros grâce à ses perspectives favorables sur la seconde partie de l'exercice. A l'occasion de la publication de ses comptes semestriels, le spécialiste des camping-cars a annoncé prévoir « une bonne progression de ses ventes et de sa rentabilité » au second semestre. Le groupe justifie cet optimisme par un " niveau élevé de ses carnets de commandes " et par la " nette amélioration des réceptions de châssis pour camping-cars constatée depuis plusieurs semaines ".

Dans le contexte des rumeurs récentes parues dans la presse, ESI Group (+13,33% à 102 euros) a indiqué " être actuellement en discussions préliminaires avec certains tiers suite à la réception de propositions non-engageantes portant sur une potentielle acquisition de la société ". Bloomberg affirmait ce matin que le spécialiste du prototypage virtuel examinait la possibilité d'une vente alors que Dassault Systèmes et des sociétés de private equity s'y intéressaient.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en mai aux Etats-Unis sont attendus à 14h30. Ils seront suivis par les ventes de logements anciens en avril et l'indice des indicateurs avancés en avril à 16 heures.

Vers 12 heures, l'euro perd 0,23% à 1,0817 dollar.