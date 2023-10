Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le vert domine avant le rapport sur l'emploi américain

Crédit Agricole SA (2,24% à 11,68 euros) occupe la tête de l'indice CAC 40 après l'annonce du lancement d'un programme de rachat de jusqu'à 26 835 641 d'actions ordinaires de Crédit Agricole S.A. Le programme débutera le 6 octobre 2023 et se terminera au plus tard le 26 janvier 2024. Les actions acquises dans le cadre du programme seront annulées. Le groupe précise que cette opération vise à compenser l'effet dilutif de l'augmentation de capital 2023 réservée aux salariés.

A Paris, le titre LDC progresse de 4,39% à 119 euros, soit l’une des plus fortes hausses du marché SRD, alors que le groupe d’agroalimentaire affiche sa volonté de " dépasser son objectif de rentabilité opérationnelle courante initialement fixé autour de 5% du chiffre d'affaires ". Au premier semestre, clos fin août, de l'exercice 2023-2024, les ventes du Groupe LDC ont progressé de 10,5%, dont 8,2% en organique, à 3,02 milliards d'euros. Sur ce semestre, les volumes commercialisés sont en retrait de 1,9% (-2,2% à périmètre identique).

En Europe, Philips décroche de 7,72% à 17,12 euros, affichant la plus forte baisse de l'indice AEX alors que l'autorité sanitaire américaine (FDA) n'est toujours pas satisfaite de la manière dont le groupe a géré l'important rappel d'appareils respiratoires. " Nous ne pensons pas que les tests et analyses partagés par Philips à ce jour soient suffisants pour évaluer pleinement les risques posés aux utilisateurs par les appareils rappelés " a-t-elle déclaré.

(AOF) - Les Bourses européennes progressent avant la publication du rapport sur l'emploi américain à 14h30. Le taux de chômage est attendu en légère baisse à 3,7% le mois dernier contre 3,8% en août. 170 000 créations d'emplois sont anticipées, en comparaison avec 187 000 en août. Avant cette publication, les taux longs se redressent légèrement. Les cours du pétrole restent, eux, sous pression. Coté valeurs, Crédit Agricole S.A. progresse après la lancement d’un programme de rachat d’actions. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,67% à 7 045 points et l'EuroStoxx50, 0,82% à 4 133 points.

