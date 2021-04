Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le trimestre débute sur une note favorable

(AOF) - Les marchés européens gagnent du terrain après un début de séance prudent en raison des dernières restrictions en France. Pour autant, les indices des directeurs d'achat ont confirmé l'accélération de la croissance dans le secteur manufacturier. Les futures sur les indices américains sont aussi bien orientés. A Paris, les investisseurs saluent l'acquisition de Vinci dans l'énergie et sanctionnent Atos, dont les les Commissaires aux Comptes émettent une réserve sur deux entités juridiques aux USA. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,41% à 6 092 points et l'EuroStoxx50, 0,43% à 3 963 points.

Les énergies renouvelables sont devenues le nouveau terrain de chasse des multinationales. Si les compagnies pétrolières, gazières et électriques ont été parmi les premières à s'engouffrer dans la brèche, les sociétés de contracting, dont certaines activités sont liées à l'énergie, ne sont pas en reste. Ce matin, Vinci a annoncé le rachat des activités énergie du groupe espagnol ACS pour environ 4,9 milliards d'euros. En Bourse, les investisseurs saluent cette acquisition majeure. Vinci gagne 2,85% à 89,94 euros pour occuper la première place du CAC 40.

Atos dévisse de 14,38% à 56,98 euros après avoir averti que les commissaires aux comptes ont émis une réserve pour limitation de travaux portant sur deux entités juridiques américaines représentant 11% du chiffre d'affaires consolidé 2020 et nécessitant des travaux supplémentaires. Le spécialiste de la transformation numérique des entreprises précise qu'à l'exception de cette réserve, les comptes consolidés du groupe sont certifiés et les états financiers publiés le 18 février 2021 restent inchangés.

Solutions 30 flambe de 29,06% à 13,99 euros, une investigation ayant conclu " au caractère infondé et erroné" des accusation portées contre le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies. Début décembre, la publication d'un rapport anonyme cherchant "à démontrer des liens troubles entre l'entreprise et le crime organisé en Italie" avait entrainé une chute de plus de 60% de l'action en quelques jours.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur manufacturier de la zone euro a enregistré une croissance record en mars, a confirmé le bureau d'études IHS Markit. Selon une seconde estimation, l'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 62,5 contre 57,9 en février. Il était ressorti à 62,4 en première estimation. Le taux d'expansion s'est hissé à son plus haut niveau depuis le lancement de l'enquête il y a presque vingt-quatre ans.

Le rythme de croissance du secteur manufacturier a été confirmé en Allemagne en mars, selon une nouvelle estimation du bureau d'études, IHS Markit. L'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier est ressorti à 66,6 contre 60,7 en février. Il s'agit un niveau record. Il avait été annoncé à 66,6 en première estimation et les économistes s'attendaient à ce qu'elle soit confirmée.

La croissance dans le secteur manufacturier a été plus forte que prévu en France en mars, selon une nouvelle estimation du bureau d'études, IHS Markit. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 59,3 contre 56,1 en février. Il avait été annoncé à 58,8 en première estimation et les économistes s'attendaient à ce qu'elle soit confirmée.

Aux Etats-Unis, les investisseurs réagiront à 14h30 aux Inscriptions hebdomadaires au chômage, à 15h45 à l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en mars et à 16h, à l'indice ISM des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en mars et aux dépenses de construction en février.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,09% à 1,1741 dollar.