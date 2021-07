Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le second semestre débute du bon pied sur les marchés

(AOF) - Après une séance morose hier, les bourses européennes débutent ce nouveau semestre du bon pied. Dans le sillage des records de Wall Street, les investisseurs montrent leur optimisme au cours d'une séance marquée par de nombreux indicateurs des deux côtés de l'Atlantique. La ligne restant bien évidemment le rapport ADP de l'emploi américain, qui sera rendu public demain, pour confirmer ou infirmer la solidité de la reprise économique et déterminer les futures actions des banques centrales. A la mi-séance, le CAC 40 gagne 0,51% à 6 541 points et l'Euro Stoxx 50, 0,66% à 4 091 points.

H&M recule de 2,07% aujourd'hui à la bourse de Stockholm, à 198,76 couronnes suédois (SEK) par action, malgré la publication de résultats au second trimestre un peu meilleurs que prévu. Le géant mondial du prêt-à-porter a en effet révélé un bénéfice net de 2,767 milliards de SEK au second trimestre de son exercice 2020-2021 (période de mars à mai), ce qui représente 1,67 SEK par action, alors que le consensus des analystes rapporté par Invest Securities anticipait 1,62 SEK par action. L'an dernier à la même époque, le groupe avait publié une perte de quasiment 5 milliards de SEK.

Sodexo figure parmi les plus fortes hausses du SBF 120 jeudi, avec un gain de 4,24% à 82,04 euros par action. Le spécialiste de la restauration collective ne bénéficie pas seulement du regain d'optimisme des investisseurs en ce début de mois de juillet, il a également surpris favorablement en relevant ses objectifs semestriels. Ainsi, au second semestre de son exercice 2020-2021, qui se terminera fin août, le groupe marseillais table sur une croissance interne d'environ 15%, contre +10% à +15% précédemment, et une marge d'exploitation 3,5%, contre environ 3,1% auparavant.

Trigano bondit de 7,98% à 188,10 euros l'action sur la place de Paris, dans le sillage de son point d'activité au titre du troisième trimestre de son exercice 2020-2021. Entre mars et mai 2021, le spécialiste du camping-car a réalisé un chiffre d'affaires de 905,7 millions d'euros, soit un bond de 131,2 % à données publiées sur un an. C'est largement plus que ce que prévoyait Berenberg, soit 706 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice définitif des directeurs d'achat (PMI), compilé par IHS Markit, s'est établi à 59 au mois de juin en France. Les premières estimations étaient de 58,6, après 59,4 en mai. Le consensus était de 58,6.

L'indice définitif des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur manufacturier, compilé par IHS Markit, s'est établi à 63,4 au mois de juin en zone euro. Les premières estimations étaient de 63,1, similaires au chiffre de mai.

L'indice définitif des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur manufacturier, compilé par IHS Markit, s'est établi à 65,1 au mois de juin en Allemagne. Les premières estimations étaient de 64,9, après 64,4 en mai.

Le taux de chômage en zone euro a atteint 7,9% au mois de mai, selon Eurostat, alors que les analystes attendaient 8%. En avril, ce taux était de 8,1% (révisé de 8%).

Aux Etats-Unis, les marchés réagiront aux inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30, à l'indice des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier en juin à 15h45, aux dépenses de construction de mai et à l'ISM manufacturier de juin à 16h.

Vers midi, l'euro cède 0,03% à 1,1857 dollar.