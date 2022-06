Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le rebond se confirme malgré l'Ifo et Zalendo

Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs en mai et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en juin seront dévoilés à 16h.

Nexity gagne 2,10% à 25,28 euros, surperformant les autres valeurs du secteur immobilier au lendemain de l'annonce de la prise de contrôle du groupe Angelotti, spécialiste de l’aménagement et de la promotion immobilière en Occitanie. Cette opération est " très stratégique dans la mesure où elle lui permet de renforcer sensiblement sa maîtrise du foncier, facteur clé de succès des promoteurs », commente MidCap Partners.

(AOF) - Les marchés actions européens rebondissent, soutenus par le regain d'optimisme de Wall Street, attendu en hausse à l'ouverture. Sur le marché des taux, c'est l'accalmie. Le rendement du 10 américain est quasi stable après sa chute d'hier. Le risque de récession continue de susciter l'inquiétude des investisseurs. A cet égard, le repli plus marqué que prévu du climat des affaires en Allemagne au mois de juin est de mauvais augure tout comme l'ampleur du profit warning lancé par Zalando. Vers midi, le CAC 40 gagne 1,73% à 5 985 points. L'Euro Stoxx 50 progresse de 1,14% à 3 475,59 points.

