Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le rebond en attendant les inscriptions au chômage aux Etats-Unis

(AOF) - Les marchés européens sont de nouveau en hausse ce jeudi, après le fort repli de la veille. Ils sont portés par le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus, qui semble confirmer que celle-ci marque le pas. Mais l'optimisme des investisseurs reste fragile: l'impact du virus sur l'économie devrait à nouveau se voir cet après-midi dans les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis. Elle devraient être supérieures à 5 millions pour la troisième semaine consécutive. Vers 11h30, le CAC 40 gagne 1,09% à 4 401,13 points, et l'EuroStoxx50 progresse de 0,88% à 2 832,86 points.

EasyJet progresse de 3,13% à 622,10 pence dans le sillage de ses résultats préliminaires au titre du premier semestre fiscal 2020 (clos fin mars). Entre octobre et mars, la compagnie aérienne britannique à bas coûts prévoit une perte avant impôt comprise entre -185 et -205 millions de livres sterling. Elle respecte ainsi l'objectif qu'elle s'était donnée fin janvier, à savoir une amélioration par rapport au premier semestre de l'exercice précédent (-275 millions de livres sterling).

EDF chute de plus de 6% à 7,18 euros après la nette révision à la baisse de son hypothèse de production nucléaire en France pour 2020 en raison de la pandémie. Le mois dernier, l'électricien public espérait encore produire cette année entre 375 et 390 terawatt-heure (TWh). Il ne vise plus désormais que 300 TWh, contre 393,2 TWh en 2019. Le groupe détenu à 83,6% par l'Etat aborde par ailleurs l'avenir avec prudence. Il table sur une production comprise entre 330 et 360 TWh pour 2021 et 2022.

bioMérieux (+1,92% à 105,90 euros) a publié un chiffre d'affaire au premier trimestre 2020 en croissance organique de 20,8% à 769 millions d'euros. La société précise que cette forte hausse des ventes est liée à la demande exceptionnelle pour les tests respiratoires suite à la pandémie de Covid-19. L'entreprise ajoute qu'elle s'attend à un impact économique négatif du contexte sanitaire actuel suite à un manque de visibilité à ce stade, du au ralentissement de l'activité de routine des laboratoires. bioMérieux annonce ainsi suspendre ses objectifs 2020.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'inflation allemande est ressortie à 1,4% sur un an au mois de mars, soit 0,3 point de moins que le mois précédent. Elle est en ligne avec le consensus. Sur un mois, elle est de 0,1%. Harmonisé, l'indice des prix à la consommation s'établit à 1,3% sur un an, là aussi en baisse par rapport à février et conforme au consensus.

La production industrielle de la Zone Euro a baissé de 1,9% sur un an en février, alors que celle-ci était attendue à -2% par le consensus. En janvier, elle avait baissé de 1,7% (révisé). Sur un mois, elle est en recul de 0,1% pour un consensus de -0,2%.

Aux Etats-Unis les investisseurs attendent les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie du mois d'avril ainsi que les permis de construire et mises en chantier en mars à 14h30.

Vers 12h00, l'euro cède 0,43% à 1,0863 dollar.