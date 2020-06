(AOF) - Les marchés actions européens retrouvent des couleurs ce vendredi. Cependant, si les investisseurs parient sur un retour rapide de l'activité économique les inquiétudes liées à l'apparition de nouveaux clusters de Covid-19 ne sont pas éteintes. Par ailleurs, les membres de l'UE se réunissent par visioconférence afin de débattre du plan de relance de 750 milliards d'euros proposé par la Commission Européenne. Côté valeurs, LNA Santé a annoncé être en discussion en vue d'une acquisition. Vers 11h45, le CAC 40 progresse de 1,17%% à 5 016,67 points, l'EuroStoxx50 de 1,10% à 3 285,70 points.

En Europe, ING n'a pas pris de risque pour choisir le remplaçant de son patron Ralph Hamers, dont le départ pour UBS avait été annoncé fin février. La banque néerlandaise sera dirigée à compter du 1er juillet 2020 par Steven van Rijswijk, actuellement membre du conseil d'administration et directeur des risques. Ce changement dans la continuité laisse de marbre les investisseurs, l'action ING gagne 0,33% à 6,443 euros.

LNA Santé tient la forme aujourd'hui sur la place de Paris, où il bondit de 8,67% à 49,50 euros, dans des volumes étoffés. Il signe ainsi la plus forte hausse du SRD. Le pic de la crise du Covid-19 étant passé, l'exploitant de résidences médicalisées sort du bois et affiche ses ambitions. LNA Santé est ainsi en discussion exclusive avec les associés du groupe Clinique Développement, en vue d'une possible acquisition de l'intégralité de ce dernier. Objectif : augmenter le nombre de lits, le nerf de la guerre dans le secteur.

Korian (+1,57% à 33,54 euros) a annoncé le succès de son premier Sustainability Linked Euro PP d'un montant de 173 millions d'euros à 8 ans. Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a décidé de lier une partie de ses financements long terme à l'atteinte effective de trois des principaux engagements pris à horizon 2023 : le déploiement de la certification ISO 9001 sur l'ensemble de son réseau d'établissements européens, le doublement de la part de ses employés en formation qualifiante et la réduction des émissions directes et indirectes de CO2.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, les prix à la production ont reculé de 0,4% en mai en Allemagne par rapport au mois précédent et de 2,2% en rythme annuel. Ils avaient baissé de respectivement 0,7% et 1,9% en avril.

En zone euro, la balance des paiements courants du mois d'avril 2020, publiée par la Banque Centrale Européenne, s'élève a 14,4 milliards d'euros contre 27,4 milliards en mars. Non retraitée des variations saisonnières (non cvs) cette balance est de 10,2 milliards après 40,7 milliards le mois précédent.

Aux États-Unis, la balance des paiements courants au premier trimestre sera dévoilée à 14h30.

Vers 11h45, l'euro gagne 0,11% à 1,1215 dollar.