Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le conflit en Ukraine donne une piqûre de rappel aux bourses européennes

Aux Etats-Unis, la balance commerciale en février sera dévoilée à 14h40, la version finale des indices des directeurs d'achat pour les services et Composite en mars à 15h45 et l'ISM des services, à 16h.

C'est sans fausse note qu'Argan (+1,94% à 115,80 euros) a ouvert le bal des publications du premier trimestre pour les foncières. Entre janvier et mars 2022, la société a enregistré des revenus locatifs de 40,7 millions d'euros, en hausse de 7% par rapport au premier trimestre 2021. " Cette forte croissance est principalement le résultat de l'effet année pleine des livraisons de 2021 ainsi que par les loyers générés par les trois nouveaux développements livrés depuis le début de l'année ", a expliqué la foncière spécialisée en développement et location d'entrepôts premium.

Delta Plus gagne 2,8% à la Bourse de Paris, à 92,10 euros par action, au lendemain de la publication de ses résultats annuels. Le spécialiste des équipements de protection individuels a réalisé en 2021 un bénéfice net, part du groupe, de 32,4 millions d'euros, en hausse de 10,8%. Le résultat opérationnel courant est quant à lui ressorti à 48,1 millions d'euros, en hausse de 11,1% sur un an, mais est resté légèrement sous les attentes de Midcap Partners (49,1 millions d'euros). Il fait ainsi ressortir une marge de 14%, comme espéré, soit légèrement au-dessus des niveaux historiques.

(AOF) - Un temps proche de l'équilibre, les marchés européens ont accentué leur repli en seconde partie de matinée, inquiets de la tournure des évènements en Ukraine. En effet, après les accusations de crime de guerre envers Moscou, les troupes russes seraient sur le point de lancer une attaque massive dans le Donbass. Dans le même temps, les pays occidentaux envisagent de nouvelles sanctions, dont un embargo sur le gaz russe, quitte à fragiliser leurs économies. Conséquence, le CAC 40 cède 0,86% à 6 673,79 points et l'Euro Stoxx 50, 0,26% à 3 940,93 points.

