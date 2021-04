Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC progresse avant la BCE, Hermès dieu incontesté du luxe

(AOF) - Les marchés européens confirment leur bonne orientation alors que les investisseurs font face à des tombereaux de résultats d'entreprises. Ils animent la cote avant la décision de la BCE cet après-midi. Les spécialistes n'attendent pas de surprises, mais seront attentifs à ses commentaires sur l'inflation. A Paris, les performances trimestrielles d'Hermès sont saluées tandis que celles d'Orange et de Renault sont sanctionnées. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,84% à 6 263 points tandis que l'EuroStoxx50 s'adjuge 0,73% à 4 005 points.

Plus fort repli de l'indice SMI, Credit Suisse (-5,73% à 8,84 francs suisses) porte ses pertes depuis l'effondrement du hedge fund Archegos à 30%. Sommée par l'organisme de régulation suisse des marchés, la Finma, de renforcer ses fonds propres, la banque suisse a annoncé l'émission d'obligations convertibles en actions dans 6 mois pour 1,7 milliard de francs suisses. Outre cette levée de fonds dilutive, elle a prévenu qu'elle enregistrerait 600 millions de francs de pertes supplémentaires liées à Archegos. Quant à l'affaire Greensill, elle ne peut pas encore évaluer ses pertes.

Renault cède 1,39 % à 34,05 euros sur la place de Paris, accusant la plus forte baisse du CAC 40, dans le sillage de son point d'activité du premier trimestre 2021. Le constructeur automobile a réalisé un chiffre d'affaires de 10,01 milliards d'euros, en baisse de 1,1 % sur un an. Si cette performance est globalement en ligne avec les attentes du consensus, elle n'est guère brillante compte tenu de la faible base de comparaison que représente le premier trimestre 2020, où la crise du Covid avait fait du dégât. C'est de plus le cinquième trimestre d'affilée que le chiffre d'affaires recule.

Hermès (+2,19 % à 1 049 euros) enchante une nouvelle fois les investisseurs avec son point d'activité trimestriel. Le groupe s'est même payé le luxe de décrocher un nouveau plus historique à 1 057 euros l'action plus tôt dans la matinée. Il faut dire que le chiffre d'affaires a bondi de 38 % lors du premier trimestre pour atteindre 2, 084 milliards d'euros. En organique, la croissance atteint même les 44 %, pulvérisant au passage les attentes du consensus (+29 %).

Les chiffres macroéconomiques du jour

En avril 2021, le climat des affaires en France se détériore après une nette amélioration le mois précédent. L'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, perd deux points. À 95, il se situe en deçà de sa moyenne de longue période (100). Ce repli modéré résulte de la détérioration des perspectives dans le tertiaire, en partie contrebalancée par une nouvelle amélioration du climat des affaires dans l'industrie.

En zone euro, la BCE rendra sa décision de politique monétaire (13h45).

Aux Etats-Unis, figurent à l'agenda les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30), l'indice des indicateurs avancés de mars (16h) et les ventes de logements anciens de mars (16h).

En zone euro, sera publiée à la confiance des consommateurs d'avril (16h).

Vers 12h00, l'euro est stable à 1,2038 dollar.