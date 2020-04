Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC en léger repli : VIVENDI ne fait pas le poids face à TOTAL

(AOF) - Les marchés européens évoluent proches de l'équilibre, avec un biais positif. La tendance finale dépendra, comme souvent de Wall Street, attendu en baisse selon les futures. Cette semaine sera marquée par la publication des indices des directeurs d'achat pour avril jeudi et par les résultats des entreprises. A Paris, les chiffre d'affaires Vivendi et de Fnac-Darty au premier trimestre sont bien accueillis. Le pétrole n'arrive pas à sortir de sa spirale baissière : -3;75% à 27,19 dollars pour le Brent. Vers 12h00, le CAC 40 perd 0,28% 4486 points et l'EuroStoxx50 gagne 0,11% à 2891 points?

En Europe, Philips (+6,57% à 39,91 euros) affiche la plus forte hausse de l'indice AEX, la révision en baisse de ses objectifs 2020 étant légèrement moindre qu'anticipé. Le groupe d'électronique spécialisé dans la santé et les produits de "Soins personnels" (rasoirs, brosses à dents...) vise une modeste croissance des ventes en données comparables et une amélioration de sa marge d'Ebita. Il ciblait auparavant une progression des revenus de 4% à 6% et une progression de sa rentabilité d'environ 100 points de base. Goldman Sachs juge rassurante cette nouvelle guidance.

A Paris, Fnac-Darty (+6,59% à 27,50 euros) a bondi de plus de 13% en début de séance suite à l'annonce de la mise en place un prêt garanti par l'état à hauteur de 70% pour un montant de 500 millions d'euros afin de sécuriser sa trésorerie et préparer la reprise des activités. Le spécialiste de la distribution de produits culturels et de loisirs a par ailleurs publié un chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice 2020 de 1,49 milliards d'euros. Si il est en baisse de 10,3% à données comparables, le groupe souligne que les ventes en ligne ont soutenu celui-ci depuis mi-mars.

Au premier trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Vivendi (+3,25% à 21,30 euros) s'élève à 3,87 milliards d'euros, en hausse de 11,9 %, principalement grâce à la progression d'Universal Music Group (UMG) et de Groupe Canal+. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires augmente de 4,4 %, essentiellement grâce à la progression d'UMG (+12,7 %). Le chiffre d'affaires du premier trimestre de Vivendi est peu affecté par les conséquences du Covid-19 dont l'impact est variable selon les activités du groupe et les zones géographiques où il s'opère.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La zone euro a enregistré en février 2020 un excédent commercial de 23 milliards d'euros contre +18,5 milliards d'euros en février 2019, a annoncé Eurostat.

Vers 12h00, l'euro grappille 0,04% à 1,088 dollar.