Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 toujours soutenu par l'espoir d'un accord commercial, Donald Trump y croit

(AOF) - Les marchés actions européens progressent, toujours portés par le commerce et l'optimisme qui l'entoure. Les commentaires encourageants à ce sujet se multiplient en effet. Donald Trump a déclaré hier que les deux pays étaient à « l'étape finale » des discussions en vue d'un accord. L'après-midi sera marquée par de nombreuses statistiques américaines, dont la deuxième estimation du PIB au troisième trimestre et la consommation des ménages. Vers 12h15, le CAC 40 gagne 0,14% à 5 938 points tandis que l'EuroStoxx50 s'adjuge 0,26% à 3715 points.

British American Tobacco gagne 1,9% à 3 044 pence, soutenu par des prévisions encourageantes. Le deuxième fabricant mondial de tabac s'attend à des résultats solides grâce à un second semestre particulièrement robuste, notamment aux Etats-Unis. Le groupe table sur de bonnes ventes à taux de change constants en raison d'une hausse des tarifs et d'opérations de promotions moins généreuses. La croissance du chiffre d'affaires est ainsi attendue dans la moitié hausse de sa fourchette de prévision de long terme comprise entre 3 et 5%.

24 heures après que le président de Capgemini, Paul Hermelin, ait réaffirmé qu'il ne relèverait pas le prix de l'offre sur Altran, fixe à 14 euros, le fonds activiste Elliott a exprimé ses "préoccupations" à propos de cette transaction. En Bourse, l'action Capgemini perd 0,91% à 109 euros, reculant comme les autres valeurs technologiques de l'indice CAC 40. Altran grappille pour sa part 0,21% à 14,065 euros, dépassant légèrement le prix proposé, signe que les investisseurs espèrent une offre plus généreuse.

Pierre et Vacances progresse de 2,23% à 15,58 euros sur la place de Paris, dans le sillage de ses résultats annuels, marqués par une réduction de sa perte nette et la forte progression de son résultat opérationnel courant. Les investisseurs apprécient également la mention d'un nouveau plan stratégique qui sera finalisé début 2020 et visera à l'atteinte d'une " rentabilité pérenne ". Des éléments qui s'ajoutent à une valorisation peu élevée.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En novembre 2019, le climat des affaires est stable en France. L'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, se situe à 105, au-dessus de sa moyenne de longue période (100), a révélé l'Insee.

Aux Etats Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 de la deuxième estimation de la croissance du PIB au troisième trimestre, des commandes de biens durables pour octobre et des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage. A 16h, sont attendus les revenus et dépenses des ménages pour octobre ainsi que les promesses de vente immobilières pour octobre. Enfin, à 20h, il sera l'heure de la publication du Livre beige de la Réserve fédérale.

Vers 12h10, l'euro est quasiment stable à 1,1005 dollar.