Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 toujours bien orienté, prend la direction des 7 100 points information fournie par AOF • 23/12/2021 à 11:55



(AOF) - Les marchés actions européens prolongent leur progression. Les investisseurs sont rassurés par les dernières nouvelles concernant Omicron. Selon des données sud-africaines, il serait bien moins pathogène que le variant Delta. Une importante interrogation demeure: sa forte transmissibilité compense-t-elle sa moindre dangerosité ? Au chapitre économique, les investisseurs attendent notamment les chiffres de l'inflation PCE aux Etats-Unis. Vers 12 heures, le CAC gagne 0,37% à 7 077,86 points tandis que l'EuroStoxx50 progresse de 0,55% 4 240,28 points.



Le titre Philips bondit de 4,37% à 32,60 euros et affiche ainsi facilement la plus forte progression de l'indice AEX. Le groupe d'électronique spécialisé dans la santé et les produits de "Soins personnels" a fait état de résultats favorables pour les tests effectués sur certains appareils de traitement de l'apnée du sommeil, qu'il avait du rappeler en début d'année. La firme néerlandaise avait du passer d'importantes provisions et avait vu son titre chuter en raison des risques associés à ces appareils.



A Paris, Carmat gagne 3,74% à 20,89 euros. La medtech a identifié le problème qualité l’ayant conduit à suspendre volontairement, et à titre préventif, les implantations de son cœur artificiel Aeson le 3 décembre dernier. Le groupe a également déterminé les changements requis pour éviter que ce problème qualité ne se reproduise. Les résultats de cette investigation vont être partagés, à partir de cette semaine, avec l'organisme notifié (DEKRA) et les autorités compétentes (l'ANSM en France et la FDA aux Etats-Unis).





Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, le revenu et la consommation des ménages en novembre, l'indice des prix PCE en novembre et les commandes de biens durables en novembre sont attendus à 14h30. Les ventes de logements neufs et l'indice de confiance de l'Université du Michigan en décembre seront dévoilés à 16h.



Vers 12h00, l'euro gagne 0,04% à 1,1328 dollar.