Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 tente un rebond

Aux Etats-Unis, l'indice S&P 500 Case-Shiller des prix immobiliers en avril sera publié à 15 heures et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en juin, à 16 heures.

En juin 2021, la confiance des ménages dans la situation économique augmente nettement, indique l'Insee. À 102, l'indicateur qui la synthétise gagne quatre points et repasse au-dessus de sa moyenne de longue période (100), pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire.

Rexel domine largement le SBF 120, avec un bond de 5,94% à 18,01 euros, après avoir relevé ses objectifs 2021. Le distributeur de matériel électrique table en effet sur une croissance des ventes à jours constants comprise entre 12% et 15% par rapport à 2020, alors qu'il visait à l'origine une progression de 5% à 7%, ce qui implique un niveau d'activité supérieur d'environ 5% à 8% à celui de 2019, précise le groupe. Investment Securities rapporte que le consensus vise une croissance de 7,5% en 2021, mais mais que ces attentes devraient être relevées après cette publication.

(AOF) - Les marchés européens rebondissent. Ils bénéficient des nouveaux records inscrits hier par le S&P500 et le Nasdaq. Wall Street est attendu proche de l'équilibre. Les Bourses profitent aussi d'une certaine stabilisation des taux longs, dont la baisse a pesé hier sur les financières. La prudence reste cependant de mise du fait de la progression du variant Delta, qui pousse les pays à prendre des mesures de restrictions. A Paris, le relèvement des objectifs 2021 de Rexel est salué. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,28% à 6 576 points tandis que l'EuroStoxx50 progresse de 0,41% à 4 106 points.

