Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 tente de résister sur les 5 700 points : Credit Suisse inquiète

(AOF) - Les marchés européens sont repartis à la baisse, la tendance à Wall Street s’étant nettement dégradée en fin de séance vendredi. Les craintes des investisseurs sont toujours les mêmes : que les Banques centrales poussent les économies en récession en augmentant leurs taux d’intérêt. Les PMI européens pour le secteur manufacturier ont d'ailleurs confirmé la dégradation de la situation économique. Les inquiétudes à propos de la situation financière de Credit Suisse alimentent aussi le pessimisme ambiant. Vers 12h15, l'indice CAC 40 perd 1,05% à 5 702 points et l'EuroStoxx, 0,87% à 3 290 points.

Plus forte baisse de l’indice suisse SMI, Credit Suisse chute de 8% à 3,658 francs suisses, les rumeurs sur les difficultés financières n’ayant cessé de gonfler ce week-end. L’action de la deuxième banque suisse, qui a perdu 60% de sa valeur cette année, évolue sur ses plus bas historiques et son CDS, un instrument financier permettant de ses protéger contre le défaut d’un émetteur, est au plus haut depuis 2009. Plus son niveau est élevé et moins les investisseurs accordent de confiance au crédit de la société concernée.

A Paris, le groupe ADP recule de 2,06% à 116,55 euros malgré des perspectives de trafic optimistes à Paris pour 2022 et 2023 annoncées ce matin. "Dans un contexte macro-économique incertain, le groupe anticipe que le trafic des mois à venir sera tiré tout d'abord par le retour progressif des voyageurs en provenance et à destination de l'Asie, mais aussi par la réalisation de voyages, largement entravée durant deux années par les restrictions sanitaires", a expliqué le PDG d'ADP, Augustin de Romanet, cité dans un communiqué.

Bonduelle (-3,71% à 10,90 euros) a enregistré une chute de 38% de son bénéfice net, à 35,4 millions d'euros, pour son exercice décalé 2021-2022, plombé par l'inflation et les difficultés rencontrées par ses activités en Amérique du Nord. La marge opérationnelle courante du spécialiste français des légumes en conserve et surgelé a reculé à 2,4% et devrait rester "stable" à 2,5% sur l'exercice suivant dans un "environnement particulièrement incertain et volatil", indique le groupe dans un communiqué.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur manufacturier s’est contracté en France en septembre, a confirmé S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) est ressorti à 47,7 en septembre après 50,6 en août. Il avait été annoncé à 47,8 en première estimation et les analystes s’attendaient à ce qu’il soit confirmé à ce niveau.

La contraction du secteur manufacturier s’est aggravée en zone euro en septembre, a confirmé S&P Global. L’indice des directeurs d’achat est ressorti à 48,4 en septembre après 49,6 en août. Il avait été annoncé à 48,5 en première estimation et les analystes s’attendaient à ce qu’il soit confirmé à ce niveau. Il est au plus bas depuis 27 mois.

La contraction du secteur manufacturier s’est aggravée en Allemagne en septembre, a confirmé S&P Global. L’indice des directeurs d’achat est ressorti à 47,8 en septembre après 49,1 en août. Il avait été annoncé à 48,3 en première estimation et les analystes s’attendaient à ce qu’il soit confirmé à ce niveau. Il est au plus bas depuis juin 2020.

Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent l'indice des directeurs d'achat manufacturier pour septembre à 15h45 et les dépenses de construction en août à 16h00.

Vers 12h00, l'euro perd 0,45% à 0,9758 dollar.