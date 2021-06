Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 surperforme

En Allemagne, les prix à la production ont progressé de 1,5% en mai 2021 par rapport au mois précédent et ont augmenté de 7,2% en rythme annuel. Le consensus attendait respectivement +0,7% et +6,4%.

Corrigée des variations saisonnières, la balance des paiements courants au mois d'avril de la zone euro est ressortie à 22,8 milliards d'euros, contre 17,8 milliards en mars. Non corrigée des variations saisonnières, elle s'est établie à 31,4 milliards après 31 milliards en mars.

Danone cède 0,2% à 59,06 euros. Les hommes changent, la stratégie perdure. La direction provisoire de Danone a achevé la mission que s'était fixée Emmanuel Faber : la cession de Vega, une marque de produits nutritionnels d'origine végétale vendue au Canada et aux Etats-Unis. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. L'acquéreur est WM Partners, une société d'investissement privé américaine spécialisée dans l'industrie de la santé et du bien-être.

La bonne dynamique commerciale d'Alstom ne se dément pas. Le géant français du ferroviaire a signé un méga-contrat de 2,6 milliards d'euros auprès de la compagnie ferroviaire publique danoise DSB. Il s'agit tout bonnement du plus gros contrat ferroviaire de l'histoire du Danemark. En parallèle, Alstom bénéficie également d'un relèvement de recommandation de Citi. Ces bonnes nouvelles permettent au titre de se distinguer sur la place de Paris avec un gain de 1,67% à 44,31 euros.

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent en ordre dispersé. A Paris plus qu'ailleurs, les investisseurs ont largement digéré le ton plus "faucon" adopté par la Fed mercredi soir. Une digestion facilitée par la résilience inattendue du marché obligataire. Après avoir brièvement bondi dans le sillage de la Fed, le rendement du Bon du Trésor américain à 10 ans est retombé sous le seuil de 1,5%, soit sous le bas de la fourchette 1,5%-1,75% dans laquelle il évoluait depuis deux mois. Vers midi, le CAC 40 gagne 0,28% à 6 684,76 points. L'Euro Stoxx 50 progresse de seulement 0,03% à 4 159,40 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.