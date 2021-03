Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 sous l'influence négative du Nasdaq

(AOF) - Les marchés actions européens reculent dans le sillage de la chute de Wall Street. Les valeurs technologiques sont les plus pénalisées en raison du décrochage de 2,7% du Nasdaq. Cette baisse s'explique par un nouvel accès de tension sur les taux longs hier. Vers la mi-séance, ils sont en légère baisse même s'ils se redressent par rapport à leur point bas de ce matin. A Paris, Vivendi recule alors que la distribution de 60% d'UMG pose des questions au niveau fiscal. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,42% à 5 806 points et l'EuroStoxx50 cède 0,80% à 3 683 points.

La publication des résultats 2020 se poursuit pour les compagnies aériennes, illustrant à chaque fois le choc majeur qu'a représenté la crise du Covid-19. L'an dernier, Lufthansa (-1,45 % à 12,60 euros) a essuyé une perte nette record de 6,7 milliards d'euros, contre un bénéfice net de 1,2 milliard d'euros en 2019. La paralysie du trafic aérien s'est également traduit par un Ebit ajusté de -5,5 milliards d'euros (contre +2 milliards en 2019) et une chute de 63 % du chiffre d'affaires à 13,6 milliards d'euros. Au total, seulement 36,4 millions de passagers ont été transportés.

A Paris, Vivendi plie ce matin au CAC 40 et cède 2,70% à 28,46 euros. Le géant des médias se classe ainsi parmi les derniers de l'indice phare de la place parisienne, au lendemain de résultats annuels pourtant satisfaisants. Il a toutefois failli à donner des perspectives pour l'exercice 2021 en raison du manque de visibilité et de la difficulté d'évaluer les futurs impacts de la crise sanitaires sur ses résultats. "Les métiers liés à la publicité et au spectacle vivant risquent d'être plus impactés que les autres", a ainsi prévu Vivendi.

Maisons Du Monde bondit de 6,62% aujourd'hui au SBF 120, à 17,46 euros par action, et se hisse en tête de l'indice après l'annonce de la montée au capital de Majorelle Investments. La holding du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et de l'homme d'affaires Grabiel Nouri, le fils du patron de Casino, a révélé ce matin avoir doubler sa participation dans le capital du distributeur d'ameublement pour la porter à 10%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En janvier 2021, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 8,1%, inchangé par rapport à décembre 2020 et en hausse par rapport à 7,4% en janvier 2020, a annoncé Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le taux de chômage de l'UE était de 7,3% en janvier 2021, également inchangé par rapport à décembre 2020 et en hausse par rapport à 6,6% en janvier 2020.

En janvier 2021, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 5,9% dans la zone euro et de 5,1% dans l'UE, par rapport à décembre 2020, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Elles étaient attendues en repli de seulement 1,1% en zone euro, selon le consensus Reuters.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage et de la nouvelle estimation de la productivité et du coût unitaire du travail au quatrième trimestre.

Les commandes à l'industrie en janvier seront dévoilées à 16h.

Vers 12h00, l'euro cède 0,17% à 1,2041 dollar.