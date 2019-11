Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 sous l'éteignoir des statistiques chinoises et des négociations commerciales

(AOF) - Les marchés actions européens résistent aux mauvaises nouvelles macroéconomiques en Asie. La croissance de la production industrielle chinoise a ainsi ralenti à 4,7% en octobre, à comparer avec un consensus +5,2%. L'investissement a aussi déçu En Europe, l'Allemagne a cependant évité de justesse la récession. Quant aux négociations commerciales, sino-américaines, elles achopperaient sur la question des achats chinois de produits agricoles, selon le Wall Street Journal. Vers 12h05, le CAC 40 est stable à 5 907 points et l'EuroStoxx50 perd 0,07% à 3 697 points.

A Londres, Burberry gagne 3,88% à 2 140 pence après la publication de ses résultats semestriels. Le groupe de luxe britannique a salué une performance conforme à ses prévisions, marquée par le succès confirmé des collections de Riccardo Tisci, la montée en puissance du groupe sur les réseaux sociaux, la réorganisation de sa distribution et un partenariat en Chine avec Tencent. Sur la période de six mois close fin septembre, le résultat opérationnel ajusté du groupe connu pour ses motifs en tartan a reculé de 4% à périmètre et change constants à 187 millions de livres.

A Paris, Bouygues se porte bien. Le conglomérat a dévoilé des résultats sur neufs mois, bien accueillis. Porté par l'amélioration de ces derniers et notamment le dynamisme des activités de construction et de Bouygues Telecom, le groupe a également confirmé ses perspectives. A la Bourse de Paris, les investisseurs sont une nouvelle fois convaincus. Le titre gagne 1,92% à 39,02 à 39,35 euros et signe l'une des plus fortes hausses du CAC 40.

EDF (+2,8% à 9,834 euros) a publié un chiffre d'affaires neuf mois de 50,9 milliards d'euros, en croissance organique de 2,9%. L'électricien public a expliqué que cette évolution était principalement portée par les activités de production et commercialisation en France, en lien avec des conditions de marché favorables, la croissance de ses activités de services énergétiques, la bonne performance d'EDF Trading et des activités en Belgique et au Brésil, ainsi que par une meilleure utilisation de ses capacités gazières.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En octobre 2019, l'indice des prix à la consommation (IPC) est stable sur un mois, après un repli de 0,3 % en septembre, a annoncé l'Insee. Cette stabilité résulte d'une légère hausse des prix des produits manufacturés (+0,3 % après +1,5 %), compensée par un recul des prix des services (-0,1 % après -1,3 %) et de l'alimentation (-0,4 % après -0,5 %).

Au cours du troisième trimestre 2019, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'Union européenne par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. La croissance est conforme aux attentes. Au cours du deuxième trimestre 2019, le PIB avait augmenté de 0,2% tant dans les deux zones.

Le PIB allemand a progressé de 0,1% au troisième trimestre alors qu'il était attendu en contraction de 0,1%, selon le consensus Reuters. Il avait baissé de 0,2% au deuxième trimestre, chiffre révisé de -0,1%. Entre juillet et septembre, la première économie européenne a été soutenue par la hausse de la consommation des ménages et de la dépense publique, a précisé Destatis. Par ailleurs si l'investissement immobilier était bien orienté, celui dans les biens d'équipement a reculé.

Aux Etats-Unis, les investisseurs seront attentifs à 14h30 à la publication des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage et à l'évolution des prix à la production d'octobre.

Vers 12h00, l'euro cède 0,09% à 1,099 dollar.