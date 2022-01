Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 s'offre un rebond grâce à Wall Street

(AOF) - Les marchés européens rebondissent, soutenus par le spectaculaire retournement à la hausse de Wall Street en seconde partie de séance. Pour autant, ce rebond reste limité dans la perspectives de la décision de politique monétaire de la Fed, mercredi soir. Ils observent également avec inquiétude la montée des tensions géopolitiques entre l'Occident et la Russie concernant l'Ukraine. La cote est aussi animée par les résultats des entreprises, dont Ericsson et Rémy Cointreau. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,91% à 6 850 points et l'EuroStoxx50, 0,64% à 4 080 points.

En Europe, Ericsson (+7,71% à 108,10 couronnes suédoises) a présenté des résultats supérieurs aux estimations des analystes. Au quatrième trimestre, l'équipementier télécoms suédois a engrangé un bénéfice net en hausse de 41% à 10,1 milliards de couronnes suédoises (962 millions d'euros). Sa rentabilité a dépassé les prévisions des analystes. Le groupe a bénéficié d'une amélioration du levier opérationnel de sa division réseaux sur fond de déploiement de la 5G et d'une part plus importante des logiciels dans les services numériques.

A Paris, Rémy Cointreau cède 3,65% à 184,90 euros, la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes incitant les investisseurs à prendre une partie de leurs bénéfices. Le numéro deux français des vins et spiritueux, qui affiche un gain de près de 30% en un an, contre 23% pour le SBF120, est régulièrement jugé fortement valorisé par les analystes. Selon UBS, le titre se négocie sur un multiple de 43,6 fois ses bénéfices attendus en 2022, soit avec une prime de 74% par rapport au secteur de la consommation de base en Europe.

Interparfums bondit de près de 5% à 67,90 euros après la publication d'un chiffre d'affaires 2021 record et de perspectives favorables. L'an dernier, le concepteur de parfums sous licence a réalisé un chiffre d'affaires de 560,8 millions d'euros, en hausse de 52,7 % par rapport à 2020 et surtout de 15,8 % par rapport à 2019, et ce, en dépit de tensions importantes durant le second semestre 2021 sur la chaîne d'approvisionnement. Les ventes ont donc dépassé les attentes de la société qui tablait sur 550 millions.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a progressé à 95,7 en janvier contre 94,8 en décembre et un consensus Reuters de 94,7.

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en novembre est programmé à 15h et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en janvier, à 16h.

Vers 12h00, l'euro cède 0,34% à 1,1288 dollar.