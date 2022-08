Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 s'offre un rebond

(AOF) - Les marchés européens progressent mollement. Hier, le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed a été jugé plus accommodant que prévu à propos des perspectives de hausse des taux. Les Bourses du Vieux Continent profitent de futures sur indices américains désormais dans le vert et de la poursuite du rebond des cours du pétrole. Sur le plan des sociétés, plusieurs firmes européennes, dont Geberit et Adyen, ont déçu. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,46% 6 556 points, tandis que l'EuroStoxx50 s'adjuge 0,23% à 3 765 points.

La progression de ses ventes au premier semestre à 1,93 milliard de francs suisses (+5,5%) n'a pas épargné quelques déconvenues au fabricant suisse d'équipements sanitaires Geberit, frappé par l'envol des coûts : +24,4% à 628,6 millions de francs suisses. Cette pression sur les fondamentaux industriels s'est répercutée sur son bénéfice net qui a reculé de 12,5% à 402 contre 460 millions de francs suisses il y a un an. Son bénéfice par action est, lui aussi, en baisse. Il passe de 12,94 à 11,56 francs suisses. En Bourse, le titre Geberit (-2,93% à 480,80 francs suisses) ferme la marche du SMI.

Plus forte baisse de l'indice AEX, chute de 11,23% à 1604 euros, les résultats du premier semestre étant ressortis sous les attentes. Le spécialiste des paiments a pourtant vu son bénéfice net progresser de 38% à 282,1 millions d'euros et son Ebitda de 31% à 356,3 millions d'euros. Ce dernier est cependant ressorti sous le consensus s'élevant à 383,5 millions d'euros. Adyen affiche une marge d'Ebitda de 58,6% contre 61,3%, un an auparavant. Le marché visait 62,3%.

Eurobio gagne 5,70% à 20,01 euros au sein d'un marché parisien en légère hausse, les investisseurs saluant l'acquisition de Genome Diagnostics BV (GenDx) pour 135 millions d'euros. Pour Midcap Partners, ce rachat d'un spécialiste du typage HLA, pour la compatibilité de greffes est "l’acquisition tant attendue". La forte activité réalisée grâce au Covid a permis au spécialiste français des tests d'accumuler une force de frappe financière lui permettant d'accélérer son développement. Il affiche notamment pour objectif d'accroître la part des produits propriétaires, plus rentables.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 8,9% en juillet 2022, contre 8,6% en juin, a a confirmé Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Un an auparavant, il était de 2,2%. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 9,8% en juillet 2022, contre 9,6% en juin. Un an auparavant, il était de 2,5%.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour août seront publiés à 14h30.

A la mi-séance, l'euro perd 0,11% à 1,0167 dollar.