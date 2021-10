Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 retrouve de l'allant grâce aux résultats et à une nouvelle positive pour Evergrande

(AOF) - Les bourses européennes progressent dans le sillage du nouveau record en clôture du S&P 500 et d’une bonne nouvelle dans le dossier Evergrande. Le promoteur immobilier chinois a récemment effectué le versement d'un coupon, évitant pour l'instant un éventuel défaut. La bonne performance opérationnelle des sociétés est l’autre moteur de la hausse. A Paris, celle de L’Oréal et Rémy Cointreau est saluée. En revanche, Renault est pénalisée par la pénurie de puces. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,94% à 6 749 points et l'EuroStoxx50, 0,99% à 4 196 points.

La mauvaise nouvelle était attendue, mais pas dans de telles proportions. Renault estime que la pénurie de semi-conducteurs, et les arrêts de production qu’elle entraine, le privera de la production d’environ 500 000 véhicules cette année. C’est bien plus que les 200 000 unités évoquées l’été dernier. Au sein d’une place parisienne bien orientée, Renault abandonne 0,47% à 30,81 euros, soit la plus forte baisse du CAC 40.

La lumière au bout du tunnel ? Dans un contexte de reprise de l'activité, Klépierre vise désormais un cash-flow net courant d'au moins 2 euros par action en 2021. Cela représente une hausse de 11 % par rapport à sa précédente cible. Si ce nouvel objectif reste conditionné à l'absence de restriction sanitaire forte d'ici la fin de l'année, les investisseurs ont bien reçu le message. La foncière spécialisée dans les centres commerciaux bondit de 5,26% à 20,14 euros sur la place de Paris, signant ainsi l'une des plus fortes progressions du SBF 120.

Vivendi se hisse sur le podium du CAC 40 à la faveur d'un gain de 2,25% à 11,57 euros, grâce à une publication trimestrielle meilleure qu'attendu. En effet, pour son premier point d'activité post-introduction en bourse d'UMG, le groupe de médias a réalisé un chiffre d'affaires de 2,476 milliards d'euros, en hausse de 14,1%, dont 10,3% de croissance interne. C'est 7% au-dessus des estimations d'UBS, qui visait 2,319 milliards d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'activité dans le secteur privé français a ralenti en octobre, a annoncé le bureau d’études IHS Markit, les pénuries ayant freiné la production manufacturière. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est tombé à un plus bas de 6 mois à 54,7 après 55,3 en septembre. Il est conforme aux attentes. Le PMI des services est passé de 56,2 à 56,6 entre septembre et octobre et celui du secteur manufacturier, de 55 à 53,5. Le premier est au plus haut depuis 3 mois et le second est au plus bas depuis 9 mois.

L'activité dans le secteur privé de la zone euro a ralenti en octobre, a annoncé le bureau d’études IHS Markit, pénalisée par les pénuries. L’indice des directeurs d’achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est tombé à un plus bas de 6 mois à 54,3 après 56,2 en septembre. Le consensus s’élevait à 55,2. Le PMI des services est passé de 56,4 à 54,7 entre septembre et octobre et celui du secteur manufacturier, de 58,6 à 58,5. Ils étaient attendus à respectivement 55,5 et 58,6.

L'activité dans le secteur privé allemand a ralenti en octobre, a annoncé le bureau d’études IHS Markit, pénalisée par les pénuries et le hausse des prix. L’indice des directeurs d’achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services est tombé à un plus bas de 8 mois à 52 après 55,5 en septembre. Le consensus s’élevait à 54. Le PMI des services est passé de 56,2 à 52,4 entre septembre et octobre et celui du secteur manufacturier, de 58,4 à 58,2. Ils étaient attendus à respectivement 55 et 56,5.

Les indices préliminaires des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en octobre seront connus à 15h45 pour les Etats-Unis.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,11% à 1,1640 dollar.