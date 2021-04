(AOF) - Les marchés européens sont bien orientés au lendemain de la publication des minutes de la Fed. Les investisseurs ont été rassurés par les commentaires tenus par ses membres lors de sa dernière réunion. L'institution prévoit de prendre son temps avant de durcir sa politique monétaire ultra-accommodante. Ses décisions dépendront des « progrès réels vers la réalisation des objectifs du Comité en matière d'emploi maximum et d'inflation ». Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,47% à 6 160 points et l'Euro Stoxx 50 progresse de 0,25% à 3 967 points.

Royal KPN progresse de 2,36% ce matin à la bourse d'Amsterdam, à 2,95 euros par action, après des révélations du Wall Street Journal selon lesquelles deux fonds d'investissement se seraient alliés pour racheter l'opérateur de télécommunication néerlandais. Citant des sources anonymes proches du dossier, le quotidien affirme que le fonds de private equity new-yorkais Stonepeak Infrastructure Partners et le suédois EQT pourraient faire une offre à plus de 3 euros par action KPN, ce qui valoriserait le groupe à 15 milliards d'euros.

A Paris, Nexity gagne 0,41% à 44,08 euros, le promoteur immobilier ayant annoncé la cession du contrôle du groupe Aegide-Domitys, spécialisé dans les résidences service pour seniors. La transaction se fera sur la base de 375 millions d'euros en valeur d'entreprise pour l'intégralité du capital d'Aegide-Domitys. Si Nexity est en négociations exclusives avec l'assureur AG2R La Mondiale, les fondateurs, autour de Jean-Marie Fournet (JMF Conseil) sont également parties prenantes à cette transaction.

Après l'Allemagne et l'Italie, c'est désormais au tour de la France de se laisser séduire par les trains à hydrogène d'Alstom (+0,64 % à 44,06 euros). Pour le compte de quatre régions ( Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Occitanie), SNCF Voyageurs a commandé les 12 premiers (plus deux rames optionnelles) trains bi-mode électrique-hydrogène issus de la gamme Coradia Polyvalent. Le contrat, qui sera comptabilisé dans les comptes du 4e trimestre de l'exercice fiscal 2020-2021, s'élève à près de 190 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les commandes à l'industrie ont augmenté de 1,2% en février en Allemagne, en ligne avec les attentes.

Aux Etats-Unis, les investisseurs se contenteront des inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30.

Vers 12h00, l'euro est stable à 1,1869 dollar.