Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 ressort la tête de l'eau, UMG fait sonner la caisse enregistreuse

(AOF) - Les marchés européens se reprennent après leur trou d'air de lundi, provoqué par les craintes à propos de la débâcle du promoteur immobilier chinois Evergrande. Les futures sur indices américains sont aussi bien orientés. Ce regain d'appétit pour le risque devrait cependant resté contenu à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed. Du côté des valeurs, UMG flambe pour son premier jour de cotation à Amstedam. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 1,41% à 6 547 points tandis que l'Euro Stoxx 50 progresse de 1,24% à 4 093 points.

Elle était attendue depuis près d'un an, la voici enfin arrivée ! Après de nombreuses tractations et un saucissonnage de capital, l'introduction en bourse d'Universal Music Group (UMG) devient enfin réalité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est, comme attendu, un franc succès: en effet, le titre s'arrache ce matin à la Bourse d'Amsterdam, et bondit de plus de 35% à 24,975 euros. Ce prix fait ressortir une capitalisation de 45,35 milliards d'euros, bien au-dessus des 33 milliards escomptés par Vivendi, la maison-mère d'UMG, la semaine passée lors de la publication du prospectus.

A Paris, Peugeot Invest signe l'une des plus fortes hausses du SRD, avec un gain de 6,64% à 118,80 euros par action. La société d'investissement de la famille Peugeot profite des solides résultats dévoilés au titre de son premier semestre 2021. En effet, l'ANR (actif net réévalué), qui mesure la valeur de son portefeuille, par action est ressorti à 227,4 euros à fin juin 2021 contre 179,6 euros à fin décembre 2020. « La forte progression des titres Stellantis, en hausse de 28,8 %, contribue à porter la valeur de l'ANR à un niveau historique », s'est réjoui la société.

Alors que les marchés européens récupèrent une partie de leurs pertes de la veille, Hexaom (-1,81% à 48,80 euros) continue de s'enfoncer, le secteur du BTP étant toujours sous pression en raison des déboires du promoteur immobilier chinois Evergrande. Le constructeur de maisons individuelle a pourtant publié hier soir des résultats semestriels plutôt supérieurs aux attentes des analystes: son bénéfice a ainsi presque triplé en un an, à 11,6 millions d'euros au premier semestre 2021 (+197,4%), pour une marge nette qui ressort à 2,3% contre 1% l'année passée.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) prévoit une croissance vigoureuse au niveau mondial, de 5,7 % cette année et de 4,5 % en 2022, des chiffres légèrement réduits par rapport à ses prévisions de 5,8 % et 4,4 % de mai 2021. " La forte disparité des taux de vaccination d'un pays à l'autre amplifie l'inégalité de la reprise. De nouveaux épisodes de propagation du virus contraignent certains pays à imposer des restrictions d'activité, qui aboutissent à des goulets d'étranglement et accentuent les pénuries sur le marché de l'offre " a commenté l'OCDE.

Les investisseurs se contenteront, à 14h30, des permis de construire et mises en chantier en août aux Etats-Unis.

Vers 12h00, l'euro grappille 0,05% à 1,1736 dollar.