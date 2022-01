Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 repasse au-dessus des 7 200 points information fournie par AOF • 11/01/2022 à 11:56



(AOF) - Les marchés européens rebondissent aujourd'hui, récupérant une partie des pertes de la veille. Les investisseurs sont rassurés par la hausse du Nasdaq hier soir à New-York, mais profitent également de rachats à bon compte après trois séances consécutives de repli. Pauvre en publications, la séance verra toutefois Jerome Powell intervenir devant le Sénat cet après-midi. Celui-ci défendra son bilan à la tête de la Fed pour une éventuelle reconduction et évoquera sûrement l'avenir de sa politique monétaire. Le CAC 40 gagne 1,23% à 7 203,33 points et l'Euro Stoxx 50, 1,26% à 4 293,13 points.



Holcim grimpe de 3,35% ce mardi à la bourse de Zurich, à 50,32 francs suisses par actions. Le cimentier a annoncé ce matin l'acquisition du groupe vendéen PRB, un spécialiste des enduits pour l'isolation et la protection des façades, présenté comme "le plus grand fabricant indépendant de solutions de construction spécialisées en France". La transaction, dont le montant n'a pas été révélé, devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de 2022.



Technip Energies bondit de plus de 5% à 13,88 euros malgré l'annonce de la cession par son ancienne maison mère, TechnipFMC, de neuf millions d'actions pour 118,4 millions d'euros. Les investisseurs sont rassurés à la fois par le prix de cession et par l'identité des acheteurs. Le bloc a été vendu à 13,15 euros, soit avec une remise de symbolique par rapport au cours de clôture du titre hier soir (13,2 euros), signe de son potentiel. De plus, l'ingénieriste français va acquérir 1,8 million de titres aux côtés de Bpifrance (3,6 millions de titres) et d'HAL Investments (3,6 millions de titres).



Le contrat est rempli pour Airbus (+0,17% à 118,12 euros) qui a dépassé son objectif de livraisons d'avions commerciaux en 2021. Le groupe a en effet livré 611 avions l'an dernier, contre un objectif de 600. Cela représente une hausse de 8 % par rapport à 2020. Une performance qui témoigne de la résistance du groupe et de sa capacité à naviguer entre les restrictions accompagnant la pandémie de Covid-19 et les difficultés observées sur les chaînes d'approvisionnement.



Les chiffres macroéconomiques du jour



Aucun indicateur n'est attendu aujourd'hui.



Vers 11h45, l'euro grappille 0,03% à 1,1334 dollar.