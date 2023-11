Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 recule mais se maintient au-dessus des 7000 points

(AOF) - En légère hausse à l’ouverture, les marchés européens ont désormais pris le chemin de la baisse. Wall Street est attendu en légère progression. Ce début de semaine est aussi marqué par le rebond des taux longs après leur forte détente de ces dernières séances. Le rendement du 10 ans allemand gagne plus de 6 points de base à 2,71%. Côté valeurs, le Conseil d'administration de Telecom Italia a accepté l'offre de KKR pour l'acquisition de son réseau, suscitant l'ire de son premier actionnaire, Vivendi. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,36% à 7022 points et l'EuroStoxx50, 0,25% à 4164 points.

En Europe, Ryanair est en forte hausse après la présentation de ses comptes semestriels, nettement supérieurs aux attentes des analystes. Le titre de la compagnie aérienne à bas coûts progresse de 6,55% à 16,195 euros suite à cette publication, qui s'explique selon elle par un "trafic estival record". Cette hausse est également portée par l'engagement pris par la direction du groupe aérien de verser désormais chaque année quelque 25% du bénéfice de l'année précédente sous forme de dividendes ordinaires aux actionnaires.

A Paris, Vivendi cède 1,18% à 8,56 euros. Le conseil d'administration de Telecom Italia (-2,08% à 0,2543 euro) dont le groupe français est le premier actionnaire avec 23,75% du capital, a approuvé l'offre de la société de capital-investissement américaine KKR sur le réseau, d'un montant de 20 milliards de dollars. Vivendi a regretté "profondément que le Conseil d'administration de Telecom Italia ait accepté l'offre de KKR pour l'acquisition du réseau, sans avoir préalablement informé et sollicité le vote des actionnaires de TIM, enfreignant ainsi les règles de gouvernance applicables".

A l'occasion de la publication de ses revenus du troisième trimestre, Orpea (-3,63% à 1,01 euro) a prévenu que ses objectifs d'Ebitdar de 1,2 milliard d'euros et de levier financier de 5,5 attachés à son plan d'affaires de novembre 2022 sont décalés de 2025 à 2026. Le chiffre d'affaires est attendu à 6,4 milliards d'euros pour un taux d'occupation de 90,8%. Entre juillet et septembre, son chiffre d'affaires a augmenté de 10,2% en organique à 1,313 milliard d'euros. Le niveau global d'activité du groupe s'inscrit en progression avec un taux d'occupation moyen à 83,8%, en hausse de 1,8 point par rapport au troisième trimestre 2022.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur privé s’est contracté en octobre en France, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 44,6 contre un consensus et une première estimation de 45,3. Il s’était élevé à 44,1 en septembre. Le PMI pour les services est ressorti à 45,2 contre un consensus et une première estimation de 46,1. Il s’était élevé à 44,4 en septembre.

S&P Global a confirmé l’ampleur de la contraction du secteur privé de la zone euro en octobre. L’indice des directeurs d’achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, a été confirmé à 46,5 contre un consensus de 46,5. Il s’était élevé à 47,2 en septembre. Le PMI pour les services a été confirmé à 47,8 après 48,7 en septembre.

Le secteur privé s'est contracté en octobre en Allemagne, a confirmé S&P Global. L'indice des directeurs d'achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 45,9 contre un consensus et une première estimation de 45,8. Il s'était élevé à 46,4 en septembre. Le PMI pour les services est ressorti à 48,2 contre un consensus et une première estimation de 48. Il s'était élevé à 50,3 en septembre.

Les commandes à l'industrie en septembre ont progressé de 0,2% en Allemagne alors qu'elles étaient anticipées en repli de 1% après une hausse de 1,9% en août.

L'indice Sentix de la confiance des investisseurs a augmenté à -18,6 en novembre alors qu'il était attendu à -22,2 après -21,9 en octobre. "Il s'agit de la deuxième augmentation consécutive et du niveau le plus élevé depuis février 2023. La diminution de la dynamique négative est un premier signe d'amélioration. Toutefois, pour que le feu vert soit donné, les attentes doivent devenir positives", a commenté l'institution. La composante anticipation de cet indicateur est passé de -16,8 à -10 entre octobre et novembre.

Vers 12 heures, l'euro gagne 0,20% à 1,0754 euro.