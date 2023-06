Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 recule légèrement, les valeurs liées au pétrole en vedette

(AOF) - Les marchés européens évoluent en ordre dispersé après avoir enregistré une fin de semaine canon. Ils sont soutenus par les valeurs pétrolières qui progressent après la décision de l'Arabie saoudite de réduire sa production de 1 million de barils par jour. Les cours du pétrole sont nettement en hausse et soutiennent les taux longs. Les indices des directeurs d'achat ont pour leur part indiqué un ralentissement légèrement plus important qu'annoncé initialement des services en mai en Europe. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,12% à 7 262 points tandis que le Dax40 gagne 0,09% à 16 066 points.

En Europe, Novo Nordisk (-1,60% à 1081,00 couronnes danoises) est en légère baisse à la Bourse de Copenhague après son entrée en négociations exclusives avec Bio Jag, actionnaire principal de Biocorp, en vue de l'achat de la totalité de sa participation, soit 45,3% du capital social et 62,19% des droits de vote théoriques, au prix de 35 euros par action. Certains actionnaires minoritaires, représentant 19% du capital social et 13,07% des droits de vote théoriques de Biocorp, se sont engagés à transférer leurs actions à Novo Nordisk à l'issue de l'acquisition par Novo Nordisk du Bloc Contrôle.

A Paris, les valeurs liées au cours du pétrole accaparent les premières places des indices parisiens dans le sillage de la progression de l’or noir. Au sein de l’indice CAC 40, TotalEnergies s’adjuge 1,11% à 55,79 euros tandis que Technip Energies (+2,42% à 19,43 euros) occupe la troisième place de l’indice SBF 120, suivi peu après par CGG (+1,54% à 0,711 euro) et Vallourec (+1,44% à 10,565 euros). Sur le marché pétrole, le cours du baril de Brent gagne près de 2% à 77,60 dollars et celui de WTI, plus de 2% à 73,23 dollars.

Transgene (+ 25,27% à 2,28 euros) prend la tête du marché SRD après la publication de données immunologiques démontrant que TG4001, son vaccin thérapeutique contre le cancer, " peut induire des réponses immunitaires contre les antigènes du HPV16 dans l'essai de Phase II en cours ". 58 % des patients ayant reçu TG4001 et avelumab ont montré une augmentation des réponses immunitaires contre les antigènes HPV contre 9 % dans le bras avelumab. Au début de l'étude, seuls 4 patients sur 46 présentaient une réponse immunitaire contre les antigènes du virus HPV.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'activité dans le secteur des services a été légèrement plus faible qu’annoncé initialement en mai, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51,2 en mai en France, après 52,4 en avril. Il était attendu à 51,4, en ligne avec la première estimation. Le PMI des services s'établit, pour sa part, à 52,5 après 54,6 en avril. Il était attendu à 52,8, en ligne avec la première estimation.

En zone euro, l'activité dans le secteur des services a été légèrement plus faible qu'annoncé initialement en mai. L'indice des directeurs d'achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 52,8 en mai en Allemagne, après 54,1 en avril. Il était attendu à 53,3, en ligne avec la première estimation. Le PMI des services s'établit, pour sa part, à 55,1 après 56,2 en avril. Il était attendu à 55,9, en ligne avec la première estimation.

Les prix à la production industrielle ont diminué de 3,2% dans la zone euro et de 2,9% dans l’Union européenne en avril par rapport à mars, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Ils étaient anticipés en repli de 3,1% dans la zone euro. En mars 2023, les prix avaient diminué de 1,3% dans la zone euro et dans l’UE.

L’indice Sentix de confiance des investisseurs a reculé à -17 en juin en zone euro après -13,1 en mai. Il était attendu à -15,2.

En Allemagne, l'activité dans le secteur des services a été légèrement plus faible qu’annoncé initialement en mai. L’indice des directeurs d’achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 53,9 en mai en Allemagne, après 54,2 en avril. Il était attendu à 54,3, en ligne avec la première estimation. Le PMI des services s'établit, pour sa part, à 57,2 après 56 en avril. Il était attendu à 57,8, en ligne avec la première estimation.

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne est plus élevée que prévu en avril : 18,4 milliards d'euros alors que le consensus tablait sur 16 milliards d'euro, après 14,9 milliards d'euros en mars. Les exportations ont progressé de 1,2% contre un consensus de -2,5% après -6% en mars. Les importations ont chuté de 1,7% contre un consensus de -1% après -5,5% le mois précédent.

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite seront communiqués à 15h45. L'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services et les commandes à l'industrie en avril seront indiqués à 16h00.

Vers 12h00, l'euro perd 0,32% à 1,0694 dollar.