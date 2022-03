Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 recule légèrement à l'image des futures sur les indices américains

Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs en février sont attendues à 15h et l'évolution hebdomadaire des stocks pétroliers à 15h30.

24 heures après BNP Paribas, Crédit Agricole a annoncé hier soir la suspension de ses activités en Russie. En Bourse, le titre de la banque verte recule de 1,43% à 10,894 euros, pénalisé comme celui de ses concurrentes le recul des taux longs. Le groupe Crédit Agricole a précisé avoir cessé tout nouveau financement à des entreprises russes et toute activité commerciale dans le pays depuis le début du conflit. Le 7 mars, la banque avait détaillé son exposition à la Russie et l'Ukraine.

Avec ses partenaires TotalEnergies/Saft et Mercedes-Benz, Stellantis (-0,89% à 14,69 euros) soutient le plan de développement de leur coentreprise Automotive Cells Company (ACC) visant à transformer l'usine de Stellantis située à Termoli (Italie) en un nouveau site de production de batteries. Il s'agira du troisième site de production d'ACC. Un protocole d'accord avait été signé en mars 2021 entre ACC et les autorités italiennes. En parallèle, les trois partenaires se sont de nouveau engagés à augmenter la capacité industrielle d'ACC pour atteindre au moins 120 GWh d'ici 2030.

Face à l'aggravation de la guerre en Ukraine, TotalEnergies (0,9% à 46,39 euros) a annoncé prendre des mesures complémentaires pour sanctionner la Russie, après avoir annoncé au début du conflit cesser de nouveaux investissements dans le pays. Le groupe pétrolier a ainsi engagé la suspension progressive de ses activités en Russie et rappelle qu'il n'y opère aucun champ pétrolier ou gazier, ni d'usine de gaz naturel Liquéfié (GNL), "contrairement à l'idée véhiculée par plusieurs commentateurs", écrit le groupe dans un communiqué.

(AOF) - Les marchés actions européens reculent légèrement après avoir récemment relégué au second plan les impacts économiques de la guerre en Ukraine. Ils ont également bien digéré le ton "hawkish" de la Fed sur l'inflation. Les futures sur les indices américains sont également dans le rouge. Après leur forte hausse récente, les rendements des obligations d'Etat à 10 ans se détendent, pesant sur les valeurs financières. Vers 12 heures, le CAC 40 recule de 0,20% à 6 646 points tandis que l'EuroStoxx50 cède 0,50% à 3 907 points.

