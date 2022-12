Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 rebondit grâce à Wall Street

(AOF) - Les marchés actions européens progressent grâce au rebond d’hier Wall Street, qui devrait se poursuivre aujourd’hui. Les séances précédentes avaient été marquées par les craintes de récession. La publication à 14h30 des prix à la production aux Etats-Unis sera à surveiller dans la perspective de la décision de la politique monétaire de la Fed, la semaine prochaine. A Paris, TotalEnergies a indiqué qu'il dépréciera sa participation dans Novatek à hauteur de 3,7 milliards de dollars. Vers 12h15, le CAC 40 gagne 0,33% à 6 669,31 points et l’EuroStoxx50, 0,43% à 3 937,96 points.

TotalEnergies perd 1,14% à 56,16 euros à la Bourse de Paris après sa décision de retirer ses administrateurs du Conseil d'administration du groupe gazier russe, Novatek, qu'il déconsolidera de ses comptes. Cette décision conduira le pétrolier français à enregistrer une dépréciation exceptionnelle d'environ 3,7 milliards de dollars du quatrième trimestre. TotalEnergies, qui a engagé un retrait progressif de ses actifs russes, n'est pas en mesure de céder participation de 19,4 % dans Novatek, compte tenu des accords en vigueur entre actionnaires.

Worldline (-4,24% à 40,89 euros) ferme la marche de l'indice CAC 40, affaibli par la dégradation de la recommandation de JPMorgan. Le bureau d'études est passé de Surpondérer à Neutre et son objectif de cours a été abaissé de 59 euros à 55 euros. Le broker s'inquiète d'une base de comparaison qui sera plus difficile en 2023. JPMorgan identifie également des risques pour la croissance des services aux commerçants liés à l'environnement macroéconomique et à la baisse de la contribution des compagnies aériennes.

Le laboratoire Ipsen a annoncé aujourd'hui que l'étude Contact-01 n'a pas atteint son critère d'évaluation principal de survie globale dans le cadre de l'analyse finale. Le titre affiche l'une des plus fortes baisses du SBF120 en reculant de 3,64% à 103,20 euros. L'étude est un essai clinique de Phase III évaluant le produit Cabometyx (cabozantinib) en association avec l'atézolizumab (Tecentriq) par rapport au docétaxel chez les patients atteints d'un cancer du poumon.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production en novembre sera connu à 14h30.

Quant à l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en décembre, il sera dévoilé à 16h00.

Vers 12h00, l'euro perd 0,03% à 1,0556 dollar.