Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 plie sur fond de craintes de récession

(AOF) - Les marchés européens reculent, pénalisés par les craintes de récession. Les indices des directeurs d'achat signalent une dégradation de la conjoncture en juin, la demande étant pénalisée par le niveau élevé de l'inflation. Ces statistiques ont entraîné une nette détente sur le marché des taux longs, ce qui pèse sur le secteur bancaire. Cette évolution est a contrario favorable aux valeurs technologiques et bien valorisées, comme les sociétés du luxe. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,39% à 5 893,30 points et l'EuroStoxx50, 0,69% à 3 440 points.

Le titre de la banque italienne Banca MPS perd 1,82% à 0,673 euro à la Bourse de Milan; évoluant en ligne avec le secteur. Ce dernier est pénalisé par la baisse des taux longs en Europe. A l'occasion de la présentation de son plan stratégique, elle a annoncé qu'elle lèverait 2,5 milliards d'euros d'argent frais pour le financer. L'opération devrait avoir lieu d'ici fin 2022 et l'Etat italien, qui possède 64% de son capital depuis son sauvetage pour 5,4 milliards d'euros en 2017, remettra au pot.

Atos (+9,27% à 13,79 euros) échappe à la baisse du marché parisien grâce à une information de BFM Business selon laquelle l'Etat serait favorable à un rapprochement avec Thales. « Les ministères laissent Thales manœuvrer pour créer un champion français dans le secteur », explique le média alors que le groupe de défense, détenu à 25,7% par l'Etat, s'intéresse aux activités de cybersécurité d'Atos depuis plusieurs mois. Il serait soutenu par les ministères de l’Économie et des Armées.

En hausse de 2,83% à 75,48 euros, Eurofins signe la plus forte progression du CAC 40, soutenu par Deutsche Bank. Le broker a relevé sa recommandation sur le spécialiste de la bio-analyse de Vendre à Conserver et maintenu son objectif de cours de 80 euros à l'occasion d'une étude sur le secteur du test et de la certification. La période 2000-2008 a été celle de la croissance la plus rapide et la plus constante pour les entreprises de test, observe-t-il.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice "flash" PMI manufacturier ressort en juin à 51. Les économistes tablaient sur 54 après 54,6 en mai. L'indice composite, qui agrège les services et l'industrie, s'établit à 52,8. Le consensus le donnait à 56 après 57 en mai. L'indice des services atteint 54,4 contre un consensus de 57,6 après 58,3 en mai.

En juin 2022, le climat des affaires en France s’assombrit quelque peu, révèle l'Insee. L’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, perd deux points. À 104, il reste au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Cette dégradation du climat des affaires résulte notamment du recul des soldes d’opinion prospectifs dans les services et dans le commerce de détail.

L'activité dans le secteur privé de la zone euro a ralenti plus que prévu en juin, à annoncé S&P Global. L'indice composite, qui agrège les services et l'industrie, s'établit à 51,9. Le consensus le donnait à 54 après 54,8 en mai. L'indice "flash" PMI manufacturier ressort en juin à 52. Les économistes tablaient sur 53,9 après 54,6 en mai. L'indice des services atteint 52,8 contre un consensus de 55,5 après 56,1 en mai.

En Allemagne, l'indice "flash" PMI manufacturier ressort en juin à 52, faisant ressortir un ralentissement plus important que prévu. Les économistes tablaient en effet sur 54 après 54,8 en mai. L'indice composite, qui agrège les services et l'industrie, s'établit à 51,3. Le consensus le donnait à 53,1 après 53,7 en mai. L'indice des services atteint 52,4 contre un consensus de 54,5 après 55 en mai.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30. Les indices des directeurs d'achat dans les secteurs manufacturier et des services en juin seront annoncés à 15h45.

Vers 12h00, l'euro perd 0,51% à 1,0513 dollar.