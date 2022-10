Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 plie sous le poids des valeurs technologiques avant la BCE

(AOF) - Les marchés européens se replient, pénalisés par les valeurs technologiques. Non seulement plusieurs grands noms du secteur ont déçu aux Etats-Unis, dont Alphabet et Microsoft, mais les perspectives de plusieurs importants acteurs en Europe (Capgemini et STMicroelectronics) se dégradent aussi. Le secteur de la distribution est bien orienté. La BCE, qui devrait augmenter ses taux de 75 points de base, pourrait faire basculer la tendance dans un sens ou dans un autre cet après-midi. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,77% à 6 228 points tandis que l’EuroStoxx50 recule 0,65% à 3 582 points.

En Europe, Credit Suisse a dévoilé une lourde perte au troisième trimestre et présenté sa nouvelle stratégie qui passera par une augmentation de capital de 4 milliards de francs suisses et la suppression de plus de 17% de ses effectifs. L'action de la banque suisse chute de 11,82% à 4,20 francs suisses car les investisseurs s'attendaient à ce qu'elle finance sa réorganisation en cédant des actifs. " Notre nouveau modèle intégré sera axé sur la gestion de fortune, sur Swiss Bank, ainsi que sur la gestion d'actifs, et nous restructurerons radicalement la banque d'investissement, renforceront le capital et accéléreront la transformation de nos coûts " a déclaré le directeur général, Ulrich Körner.

A Paris, Casino s'affiche comme la plus forte hausse du SBF 120, son action grimpant de 19,40% à 10,37 euros. Le groupe de grande distribution a fait état d'une croissance de ses ventes au troisième trimestre, son chiffre d'affaires ressortant à 8,553 milliards d'euros, en hausse de 5,4% en données comparables. Son chiffre d’affaires (CA) en Amérique Latine est en progression de 23,4%. Les enseignes ont maintenu une bonne dynamique de croissance dans un environnement inflationniste, grâce à des mesures en faveur du pouvoir d’achat, avec un CA en hausse de +3,9% en données comparables.

STMicroelectronics dévisse de 7,54% à 32,30 euros et est ainsi refoulé à la dernière place de l'indice CAC 40. Si au cours des derniers trimestres, le fabricant de semi-conducteurs a pris pour habitude de surprendre favorablement les investisseurs, ces derniers jugent un peu courte la prévision de revenus pour le quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires est anticipé en progression de 23,7% à 4,40 milliards de dollars, à comparer avec un consensus Bloomberg s'élevant à 4,43 milliards de dollars. Cette légère déception de STMicroelectronics intervient dans un contexte de plus en plus dégradé pour l'industrie des semi-conducteurs.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La décision de politique monétaire de la BCE sera connue à 14h15.

Aux Etats-Unis , les inscriptions hebdomadaires au chômage, les commandes de biens durables en septembre et le PIB du troisième trimestre seront dévoilés à 14h30.

A la mi-séance, l' euro perd 0,42% à 1,004 dollar.